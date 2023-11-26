Трамп обвинил ХАМАС в неуважении к США
Трамп: ХАМАС не освободило американцев из-за неуважения к США
© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в социальной сети Truth Social, что отсутствие американцев среди заложников, которых освободило палестинское движение ХАМАС, показывает неуважение к США и американскому руководству.
"Кто-нибудь заметил, что ХАМАС вернуло людей из других стран, но пока не вернуло ни одного американского заложника? Этому есть лишь одна причина - никакого уважения к нашей стране или нашему руководству. Это очень печальный и темный период для Америки", - написал Трамп.
В пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС. В рамках первого этапа властям Израиля была передана группа из 24 заложников. Израиль в свою очередь освободил 39 палестинских заключенных, среди которых 24 женщины.
В ночь на воскресенье правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС и Израиль провели второй обмен заложниками и заключенными.
В субботу сделка оказалась на грани срыва после того, как ХАМАС обвинил Израиль в блокировании завоза гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа. Усилиями посредников кризис был преодолен, и катарцы объявили, что на свободу выйдут 13 заложников-израильтян, 39 палестинских заключенных, а также семь иностранцев, которых ХАМАС отпустит вне рамок сделки. В итоге вскоре после полуночи по московскому времени боевое крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассама" заявило, что передало Красному кресту 13 израильских заложников и семь иностранцев. Их отправили на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта.
Примерно через час израильская армия сообщила, что бывшие заложники прибыли в Израиль, среди 13 израильтян были семь детей и подростков. Однако армия назвала другое число иностранцев – по ее данным, в Израиль из сектора Газа прибыли четыре гражданина Таиланда. ХАМАС заявил, что освободил тайцев "в ответ на усилия президента Турции". Прояснения по поводу еще трех иностранцев не появилось. Позже стало известно, что и Израиль освободил из тюрем вторую группу палестинских заключенных. Автобусы с ними около 02.30 прибыли в город Бейтуния на Западном берегу реки Иордан. Телеканал Al Jazeera вел прямую трансляцию того, как бывших заключенных встречали в городе. На кадрах были сотни людей, заполонивших улицы. Среди них, по данным канала, родственники освобожденных. Информации о числе и составе второй группы освобожденных из израильских тюрем к этому моменту не появилось ни с одной, ни с другой стороны.