https://ria.ru/20231126/tramp-1911922580.html

Трамп обвинил ХАМАС в неуважении к США

Трамп обвинил ХАМАС в неуважении к США - РИА Новости, 26.11.2023

Трамп обвинил ХАМАС в неуважении к США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в социальной сети Truth Social, что отсутствие американцев среди заложников, которых освободило... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T13:03

2023-11-26T13:03

2023-11-26T13:03

в мире

израиль

сша

катар

дональд трамп

хамас

красный крест

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в социальной сети Truth Social, что отсутствие американцев среди заложников, которых освободило палестинское движение ХАМАС, показывает неуважение к США и американскому руководству. "Кто-нибудь заметил, что ХАМАС вернуло людей из других стран, но пока не вернуло ни одного американского заложника? Этому есть лишь одна причина - никакого уважения к нашей стране или нашему руководству. Это очень печальный и темный период для Америки", - написал Трамп. Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. В пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС. В рамках первого этапа властям Израиля была передана группа из 24 заложников. Израиль в свою очередь освободил 39 палестинских заключенных, среди которых 24 женщины. В ночь на воскресенье правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС и Израиль провели второй обмен заложниками и заключенными. В субботу сделка оказалась на грани срыва после того, как ХАМАС обвинил Израиль в блокировании завоза гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа. Усилиями посредников кризис был преодолен, и катарцы объявили, что на свободу выйдут 13 заложников-израильтян, 39 палестинских заключенных, а также семь иностранцев, которых ХАМАС отпустит вне рамок сделки. В итоге вскоре после полуночи по московскому времени боевое крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассама" заявило, что передало Красному кресту 13 израильских заложников и семь иностранцев. Их отправили на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. Примерно через час израильская армия сообщила, что бывшие заложники прибыли в Израиль, среди 13 израильтян были семь детей и подростков. Однако армия назвала другое число иностранцев – по ее данным, в Израиль из сектора Газа прибыли четыре гражданина Таиланда. ХАМАС заявил, что освободил тайцев "в ответ на усилия президента Турции". Прояснения по поводу еще трех иностранцев не появилось. Позже стало известно, что и Израиль освободил из тюрем вторую группу палестинских заключенных. Автобусы с ними около 02.30 прибыли в город Бейтуния на Западном берегу реки Иордан. Телеканал Al Jazeera вел прямую трансляцию того, как бывших заключенных встречали в городе. На кадрах были сотни людей, заполонивших улицы. Среди них, по данным канала, родственники освобожденных. Информации о числе и составе второй группы освобожденных из израильских тюрем к этому моменту не появилось ни с одной, ни с другой стороны.

https://ria.ru/20231126/zalozhniki-1911879127.html

https://ria.ru/20231126/obmen-1911885091.html

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сша

катар

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, катар, дональд трамп, хамас, красный крест, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году