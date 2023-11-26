https://ria.ru/20231126/tanker-1911949201.html

У берегов Йемена захватили связанный с Израилем танкер, пишут СМИ

У берегов Йемена захватили связанный с Израилем танкер, пишут СМИ - РИА Новости, 26.11.2023

У берегов Йемена захватили связанный с Израилем танкер, пишут СМИ

Связанный с Израилем нефтяной танкер Central Park захватили у побережья Йемена, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на частную... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T16:34

2023-11-26T16:34

2023-11-26T17:22

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Связанный с Израилем нефтяной танкер Central Park захватили у побережья Йемена, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на частную информационно-аналитическую фирму Ambrey. "Частная информационно-аналитическая фирма заявляет, что нефтяной танкер, связанный с Израилем, был захвачен у побережья Адена, Йемен, неизвестными силами", — говорится в публикации.Уточняется, что корабль принадлежит фирме Zodiac Maritime. По данным Ambrey, которые приводит агентство, Военно-морские силы США, судя по всему, в курсе ситуации и "попросили суда держаться в стороне от этой зоны". Позднее неназванный чиновник американского оборонного ведомства заявил, что, по всей видимости, несколько "неизвестных вооруженных лиц" захватили танкер. Он добавил, что силы США и коалиции находятся поблизости и внимательно следят за обстановкой.В статье также отмечается, что пока неизвестно, кто стоит за нападением. Авторы материала уточнили, что Аден удерживают силы, союзные с коалицией во главе с Саудовской Аравией, которая несколько лет воюет с повстанцами-хуситами.В прошлое воскресенье бойцы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) захватили в Красном море коммерческое грузовое судно Galaxy Leader. Корабль ходит под флагом Багамских островов, но, вероятно, принадлежит израильской компании. Хуситы заявили, что сделали это в знак поддержки палестинских группировок в секторе Газа на фоне операции ЦАХАЛ.Издание Sabereen News сообщало, что на судне находились 22 человека. Позже в ЦАХАЛ заявили, что захваченный корабль — не израильский, а среди членов экипажа нет граждан еврейского государства.На прошлой неделе движение "Ансар Алла" (хуситы) предупредило, что будет атаковать любое судно, принадлежащее Израилю или управляемое компаниями из этой страны. Оно призвало другие страны забрать членов экипажей кораблей, а также избегать транспортировки товаров этими судами или появления вблизи них в море.

https://ria.ru/20231123/korabl-1911219995.html

https://ria.ru/20231109/raketa-1908519550.html

https://ria.ru/20231119/khusity-1910447677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, израиль, йемен, аден, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году