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У берегов Йемена захватили связанный с Израилем танкер, пишут СМИ - РИА Новости, 26.11.2023
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16:34 26.11.2023 (обновлено: 17:22 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/tanker-1911949201.html
У берегов Йемена захватили связанный с Израилем танкер, пишут СМИ
У берегов Йемена захватили связанный с Израилем танкер, пишут СМИ - РИА Новости, 26.11.2023
У берегов Йемена захватили связанный с Израилем танкер, пишут СМИ
Связанный с Израилем нефтяной танкер Central Park захватили у побережья Йемена, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на частную... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T16:34
2023-11-26T17:22
в мире
цены на нефть
израиль
йемен
аден
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Связанный с Израилем нефтяной танкер Central Park захватили у побережья Йемена, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на частную информационно-аналитическую фирму Ambrey. &quot;Частная информационно-аналитическая фирма заявляет, что нефтяной танкер, связанный с Израилем, был захвачен у побережья Адена, Йемен, неизвестными силами&quot;, — говорится в публикации.Уточняется, что корабль принадлежит фирме Zodiac Maritime. По данным Ambrey, которые приводит агентство, Военно-морские силы США, судя по всему, в курсе ситуации и "попросили суда держаться в стороне от этой зоны". Позднее неназванный чиновник американского оборонного ведомства заявил, что, по всей видимости, несколько "неизвестных вооруженных лиц" захватили танкер. Он добавил, что силы США и коалиции находятся поблизости и внимательно следят за обстановкой.В статье также отмечается, что пока неизвестно, кто стоит за нападением. Авторы материала уточнили, что Аден удерживают силы, союзные с коалицией во главе с Саудовской Аравией, которая несколько лет воюет с повстанцами-хуситами.В прошлое воскресенье бойцы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) захватили в Красном море коммерческое грузовое судно Galaxy Leader. Корабль ходит под флагом Багамских островов, но, вероятно, принадлежит израильской компании. Хуситы заявили, что сделали это в знак поддержки палестинских группировок в секторе Газа на фоне операции ЦАХАЛ.Издание Sabereen News сообщало, что на судне находились 22 человека. Позже в ЦАХАЛ заявили, что захваченный корабль — не израильский, а среди членов экипажа нет граждан еврейского государства.На прошлой неделе движение "Ансар Алла" (хуситы) предупредило, что будет атаковать любое судно, принадлежащее Израилю или управляемое компаниями из этой страны. Оно призвало другие страны забрать членов экипажей кораблей, а также избегать транспортировки товаров этими судами или появления вблизи них в море.
https://ria.ru/20231123/korabl-1911219995.html
https://ria.ru/20231109/raketa-1908519550.html
https://ria.ru/20231119/khusity-1910447677.html
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в мире, цены на нефть, израиль, йемен, аден, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Цены на нефть, Израиль, Йемен, Аден, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
У берегов Йемена захватили связанный с Израилем танкер, пишут СМИ

АР: у берегов Йемена захватили связанный с Израилем нефтяной танкер Central Park

© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAISВооруженные повстанцы в Йемене
Вооруженные повстанцы в Йемене - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS
Вооруженные повстанцы в Йемене. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Связанный с Израилем нефтяной танкер Central Park захватили у побережья Йемена, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на частную информационно-аналитическую фирму Ambrey.
«

"Частная информационно-аналитическая фирма заявляет, что нефтяной танкер, связанный с Израилем, был захвачен у побережья Адена, Йемен, неизвестными силами", — говорится в публикации.

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Уточняется, что корабль принадлежит фирме Zodiac Maritime. По данным Ambrey, которые приводит агентство, Военно-морские силы США, судя по всему, в курсе ситуации и "попросили суда держаться в стороне от этой зоны".
Позднее неназванный чиновник американского оборонного ведомства заявил, что, по всей видимости, несколько "неизвестных вооруженных лиц" захватили танкер. Он добавил, что силы США и коалиции находятся поблизости и внимательно следят за обстановкой.
В статье также отмечается, что пока неизвестно, кто стоит за нападением. Авторы материала уточнили, что Аден удерживают силы, союзные с коалицией во главе с Саудовской Аравией, которая несколько лет воюет с повстанцами-хуситами.
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В прошлое воскресенье бойцы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) захватили в Красном море коммерческое грузовое судно Galaxy Leader. Корабль ходит под флагом Багамских островов, но, вероятно, принадлежит израильской компании. Хуситы заявили, что сделали это в знак поддержки палестинских группировок в секторе Газа на фоне операции ЦАХАЛ.
Издание Sabereen News сообщало, что на судне находились 22 человека. Позже в ЦАХАЛ заявили, что захваченный корабль — не израильский, а среди членов экипажа нет граждан еврейского государства.
На прошлой неделе движение "Ансар Алла" (хуситы) предупредило, что будет атаковать любое судно, принадлежащее Израилю или управляемое компаниями из этой страны. Оно призвало другие страны забрать членов экипажей кораблей, а также избегать транспортировки товаров этими судами или появления вблизи них в море.
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В миреЦены на нефтьИзраильЙеменАденАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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