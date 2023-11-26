https://ria.ru/20231126/tadzhikistan-1911938966.html

В России будут готовить учителей для Таджикистана

В России будут готовить учителей для Таджикистана - РИА Новости, 26.11.2023

В России будут готовить учителей для Таджикистана

Минпросвещения России отправит в Таджикистан учителей русского языка, физики, биологии и химии, а также поставит учебники по русскому языку, заявил глава... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T15:20

2023-11-26T15:20

2023-11-26T15:20

общество

таджикистан

россия

средняя азия

павел зарубин

сергей кравцов

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Минпросвещения России отправит в Таджикистан учителей русского языка, физики, биологии и химии, а также поставит учебники по русскому языку, заявил глава министерства Сергей Кравцов в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". "Мы на базе этих школ сейчас создаем методические центры, направляем учителей, и не только русского языка - физики, биологии, химии. Договорились, что будем на базе наших центров и университетов готовить учителей для республики Таджикистан. И принято решение очень важное - о поставке учебников по русскому языку", - сказал Кравцов в интервью журналисту Павлу Зарубину.Он напомнил, что на данный момент в Таджикистане открыто пять российских школ, конкурс в которые составляет девять человек на место. Кравцов также подчеркнул, что Западу, "как бы они ни пыжились, как бы они ни пытались", не удастся разрушить связи России на постсоветском пространстве, в частности, со странами Центральной и Средней Азии.

https://ria.ru/20231121/otnosheniya-1910889460.html

таджикистан

россия

средняя азия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, таджикистан, россия, средняя азия, павел зарубин, сергей кравцов