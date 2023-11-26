https://ria.ru/20231126/tadzhikistan-1911938966.html
В России будут готовить учителей для Таджикистана
В России будут готовить учителей для Таджикистана - РИА Новости, 26.11.2023
В России будут готовить учителей для Таджикистана
Минпросвещения России отправит в Таджикистан учителей русского языка, физики, биологии и химии, а также поставит учебники по русскому языку, заявил глава... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T15:20
2023-11-26T15:20
2023-11-26T15:20
общество
таджикистан
россия
средняя азия
павел зарубин
сергей кравцов
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Минпросвещения России отправит в Таджикистан учителей русского языка, физики, биологии и химии, а также поставит учебники по русскому языку, заявил глава министерства Сергей Кравцов в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". "Мы на базе этих школ сейчас создаем методические центры, направляем учителей, и не только русского языка - физики, биологии, химии. Договорились, что будем на базе наших центров и университетов готовить учителей для республики Таджикистан. И принято решение очень важное - о поставке учебников по русскому языку", - сказал Кравцов в интервью журналисту Павлу Зарубину.Он напомнил, что на данный момент в Таджикистане открыто пять российских школ, конкурс в которые составляет девять человек на место. Кравцов также подчеркнул, что Западу, "как бы они ни пыжились, как бы они ни пытались", не удастся разрушить связи России на постсоветском пространстве, в частности, со странами Центральной и Средней Азии.
https://ria.ru/20231121/otnosheniya-1910889460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, таджикистан, россия, средняя азия, павел зарубин, сергей кравцов
Общество, Таджикистан, Россия, Средняя Азия, Павел Зарубин, Сергей Кравцов
В России будут готовить учителей для Таджикистана
Кравцов: Минпросвещения отправит в Таджикистан учителей и поставит учебники