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Около 40 тысяч жителей Крыма остались без света из-за ветра - РИА Новости, 26.11.2023
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20:46 26.11.2023 (обновлено: 21:06 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/svet-1911980835.html
Около 40 тысяч жителей Крыма остались без света из-за ветра
Около 40 тысяч жителей Крыма остались без света из-за ветра - РИА Новости, 26.11.2023
Около 40 тысяч жителей Крыма остались без света из-за ветра
Около 40 тысяч жителей Крыма остались без электроснабжения из-за ураганного ветра, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T20:46
2023-11-26T21:06
происшествия
евпатория
севастополь
олег крючков
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Около 40 тысяч жителей Крыма остались без электроснабжения из-за ураганного ветра, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале."Без электроэнергии порядка 40 тысяч крымчан. Восстановительные работы начнутся сразу после уменьшения силы ветра. Ориентировочно - после 00.00", - написал Крючков.Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Создан республиканский оперативный штаб. Идет эвакуация людей из подтопленных домов. Трасса Саки Евпатория перекрыта из-за подтопления, организован объезд. В Севастополе понедельник объявлен нерабочим днем для работников соцсферы из-за штормовой погоды.
евпатория
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Эвакуация жителей из подтопленных домов в Евпатории
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происшествия, евпатория, севастополь, олег крючков, республика крым, видео
Происшествия, Евпатория, Севастополь, Олег Крючков, Республика Крым
Около 40 тысяч жителей Крыма остались без света из-за ветра
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Около 40 тысяч жителей Крыма остались без электроснабжения из-за ураганного ветра, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.
2023-11-26T20:46
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Около 40 тысяч жителей Крыма остались без света из-за ветра

Крючков: около 40 тысяч жителей Крыма остались без света из-за ураганного ветра

© соцсетиПоследствия шторма в Евпатории
Последствия шторма в Евпатории
© соцсети
Последствия шторма в Евпатории
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Около 40 тысяч жителей Крыма остались без электроснабжения из-за ураганного ветра, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.
«
"Без электроэнергии порядка 40 тысяч крымчан. Восстановительные работы начнутся сразу после уменьшения силы ветра. Ориентировочно - после 00.00", - написал Крючков.
Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Создан республиканский оперативный штаб. Идет эвакуация людей из подтопленных домов. Трасса Саки Евпатория перекрыта из-за подтопления, организован объезд. В Севастополе понедельник объявлен нерабочим днем для работников соцсферы из-за штормовой погоды.
 
ПроисшествияЕвпаторияСевастопольОлег КрючковРеспублика Крым
 
 
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