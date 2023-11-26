https://ria.ru/20231126/svet-1911980835.html
Около 40 тысяч жителей Крыма остались без света из-за ветра
Около 40 тысяч жителей Крыма остались без света из-за ветра - РИА Новости, 26.11.2023
Около 40 тысяч жителей Крыма остались без света из-за ветра
Около 40 тысяч жителей Крыма остались без электроснабжения из-за ураганного ветра, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T20:46
2023-11-26T20:46
2023-11-26T21:06
происшествия
евпатория
севастополь
олег крючков
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Около 40 тысяч жителей Крыма остались без электроснабжения из-за ураганного ветра, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале."Без электроэнергии порядка 40 тысяч крымчан. Восстановительные работы начнутся сразу после уменьшения силы ветра. Ориентировочно - после 00.00", - написал Крючков.Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Создан республиканский оперативный штаб. Идет эвакуация людей из подтопленных домов. Трасса Саки Евпатория перекрыта из-за подтопления, организован объезд. В Севастополе понедельник объявлен нерабочим днем для работников соцсферы из-за штормовой погоды.
евпатория
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Эвакуация жителей из подтопленных домов в Евпатории
Эвакуация жителей из подтопленных домов в Евпатории
2023-11-26T20:46
true
PT0M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, евпатория, севастополь, олег крючков, республика крым, видео
Происшествия, Евпатория, Севастополь, Олег Крючков, Республика Крым
Около 40 тысяч жителей Крыма остались без света из-за ветра
Крючков: около 40 тысяч жителей Крыма остались без света из-за ураганного ветра