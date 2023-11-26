https://ria.ru/20231126/svet-1911980835.html

Около 40 тысяч жителей Крыма остались без света из-за ветра

Около 40 тысяч жителей Крыма остались без света из-за ветра - РИА Новости, 26.11.2023

Около 40 тысяч жителей Крыма остались без света из-за ветра

Около 40 тысяч жителей Крыма остались без электроснабжения из-за ураганного ветра, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T20:46

2023-11-26T20:46

2023-11-26T21:06

происшествия

евпатория

севастополь

олег крючков

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Около 40 тысяч жителей Крыма остались без электроснабжения из-за ураганного ветра, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале."Без электроэнергии порядка 40 тысяч крымчан. Восстановительные работы начнутся сразу после уменьшения силы ветра. Ориентировочно - после 00.00", - написал Крючков.Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Создан республиканский оперативный штаб. Идет эвакуация людей из подтопленных домов. Трасса Саки Евпатория перекрыта из-за подтопления, организован объезд. В Севастополе понедельник объявлен нерабочим днем для работников соцсферы из-за штормовой погоды.

евпатория

севастополь

республика крым

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, евпатория, севастополь, олег крючков, республика крым, видео