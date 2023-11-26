https://ria.ru/20231126/sudno-1911920052.html
У греческого острова Лесбос затонуло грузовое судно
У греческого острова Лесбос затонуло грузовое судно - РИА Новости, 26.11.2023
У греческого острова Лесбос затонуло грузовое судно
Грузовое судно с экипажем из 14 человек, перевозившее соль, затонуло в 4,5 морских милях к юго-западу от острова Лесбос, сообщило Афинское агентство новостей... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T12:35
2023-11-26T12:35
2023-11-26T12:35
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АФИНЫ, 26 ноя - РИА Новости. Грузовое судно с экипажем из 14 человек, перевозившее соль, затонуло в 4,5 морских милях к юго-западу от острова Лесбос, сообщило Афинское агентство новостей АМНА. Судно вышло из порта Дехейла (Египет) с грузом соли, его конечный пункт назначения - порт Стамбула. Среди членов экипажа были два гражданина Сирии, четыре индийца и восемь египтян, сообщило агентство. Сейчас идет поисково-спасательная операция. На месте происшествия уже находятся пять грузовых судов, три корабля береговой охраны, вертолеты ВВС и ВМС. Задействован фрегат военно-морских сил. В районе происшествия дует северо-западный ветер силой до 8 баллов по шкале Бофорта.
https://ria.ru/20231103/proisshestvie-1907104280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лесбос, египет, стамбул
В мире, Лесбос, Египет, Стамбул
У греческого острова Лесбос затонуло грузовое судно
У греческого острова Лесбос затонуло грузовое судно с экипажем из 14 человек