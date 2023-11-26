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У греческого острова Лесбос затонуло грузовое судно - РИА Новости, 26.11.2023
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12:35 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/sudno-1911920052.html
У греческого острова Лесбос затонуло грузовое судно
У греческого острова Лесбос затонуло грузовое судно - РИА Новости, 26.11.2023
У греческого острова Лесбос затонуло грузовое судно
Грузовое судно с экипажем из 14 человек, перевозившее соль, затонуло в 4,5 морских милях к юго-западу от острова Лесбос, сообщило Афинское агентство новостей... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T12:35
2023-11-26T12:35
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АФИНЫ, 26 ноя - РИА Новости. Грузовое судно с экипажем из 14 человек, перевозившее соль, затонуло в 4,5 морских милях к юго-западу от острова Лесбос, сообщило Афинское агентство новостей АМНА. Судно вышло из порта Дехейла (Египет) с грузом соли, его конечный пункт назначения - порт Стамбула. Среди членов экипажа были два гражданина Сирии, четыре индийца и восемь египтян, сообщило агентство. Сейчас идет поисково-спасательная операция. На месте происшествия уже находятся пять грузовых судов, три корабля береговой охраны, вертолеты ВВС и ВМС. Задействован фрегат военно-морских сил. В районе происшествия дует северо-западный ветер силой до 8 баллов по шкале Бофорта.
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в мире, лесбос, египет, стамбул
В мире, Лесбос, Египет, Стамбул
У греческого острова Лесбос затонуло грузовое судно

У греческого острова Лесбос затонуло грузовое судно с экипажем из 14 человек

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаГреция
Греция - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Греция. Архивное фото
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АФИНЫ, 26 ноя - РИА Новости. Грузовое судно с экипажем из 14 человек, перевозившее соль, затонуло в 4,5 морских милях к юго-западу от острова Лесбос, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.
Судно вышло из порта Дехейла (Египет) с грузом соли, его конечный пункт назначения - порт Стамбула. Среди членов экипажа были два гражданина Сирии, четыре индийца и восемь египтян, сообщило агентство.
Сейчас идет поисково-спасательная операция.
На месте происшествия уже находятся пять грузовых судов, три корабля береговой охраны, вертолеты ВВС и ВМС. Задействован фрегат военно-морских сил.
В районе происшествия дует северо-западный ветер силой до 8 баллов по шкале Бофорта.
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