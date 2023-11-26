https://ria.ru/20231126/sudno-1911920052.html

У греческого острова Лесбос затонуло грузовое судно

У греческого острова Лесбос затонуло грузовое судно - РИА Новости, 26.11.2023

У греческого острова Лесбос затонуло грузовое судно

Грузовое судно с экипажем из 14 человек, перевозившее соль, затонуло в 4,5 морских милях к юго-западу от острова Лесбос, сообщило Афинское агентство новостей... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T12:35

2023-11-26T12:35

2023-11-26T12:35

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АФИНЫ, 26 ноя - РИА Новости. Грузовое судно с экипажем из 14 человек, перевозившее соль, затонуло в 4,5 морских милях к юго-западу от острова Лесбос, сообщило Афинское агентство новостей АМНА. Судно вышло из порта Дехейла (Египет) с грузом соли, его конечный пункт назначения - порт Стамбула. Среди членов экипажа были два гражданина Сирии, четыре индийца и восемь египтян, сообщило агентство. Сейчас идет поисково-спасательная операция. На месте происшествия уже находятся пять грузовых судов, три корабля береговой охраны, вертолеты ВВС и ВМС. Задействован фрегат военно-морских сил. В районе происшествия дует северо-западный ветер силой до 8 баллов по шкале Бофорта.

https://ria.ru/20231103/proisshestvie-1907104280.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

в мире, лесбос, египет, стамбул