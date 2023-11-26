В ТЦ в центре Екатеринбурга произошел конфликт со стрельбой
В ТЦ "Гринвич" в Екатеринбурге произошел конфликт со стрельбой
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудники полиции возле автомобилей скорой медицинской помощи в Екатеринбурге
Сотрудники полиции возле автомобилей скорой медицинской помощи в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Конфликт со стрельбой произошел в торгово-развлекательном центре "Гринвич" в Екатеринбурге, один из участников инцидента задержан, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
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"Первое тревожное сообщение в дежурную часть территориального ОВД поступило по линии 112 в 19.28 (17.28 мск). Один из граждан, ставший невольным очевидцем конфликта, проинформировал о том, что недалеко от "Гиперболы", расположенной внутри ТРЦ "Гринвич", мужчина с пистолетом стреляет. На данный момент один из участников потасовки уже задержан и дает сыщикам уголовного розыска показания. Его личность оперуполномоченные установили. Это уроженец одной из бывших союзных республик", - сказал собеседник агентства.
По его словам, еще один участник конфликта получил травму и уехал в больницу, сотрудники МВД устанавливают его личность и местонахождение. Как добавил Горелых, полицейские изъяли с места инцидента два травматических пистолета марки "Зигзаур" и "Хорхе".