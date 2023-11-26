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В ТЦ в центре Екатеринбурга произошел конфликт со стрельбой

В ТЦ в центре Екатеринбурга произошел конфликт со стрельбой - РИА Новости, 26.11.2023

В ТЦ в центре Екатеринбурга произошел конфликт со стрельбой

Конфликт со стрельбой произошел в торгово-развлекательном центре "Гринвич" в Екатеринбурге, один из участников инцидента задержан, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T20:13

2023-11-26T20:13

2023-11-26T20:13

происшествия

екатеринбург

валерий горелых

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Конфликт со стрельбой произошел в торгово-развлекательном центре "Гринвич" в Екатеринбурге, один из участников инцидента задержан, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. "Первое тревожное сообщение в дежурную часть территориального ОВД поступило по линии 112 в 19.28 (17.28 мск). Один из граждан, ставший невольным очевидцем конфликта, проинформировал о том, что недалеко от "Гиперболы", расположенной внутри ТРЦ "Гринвич", мужчина с пистолетом стреляет. На данный момент один из участников потасовки уже задержан и дает сыщикам уголовного розыска показания. Его личность оперуполномоченные установили. Это уроженец одной из бывших союзных республик", - сказал собеседник агентства. По его словам, еще один участник конфликта получил травму и уехал в больницу, сотрудники МВД устанавливают его личность и местонахождение. Как добавил Горелых, полицейские изъяли с места инцидента два травматических пистолета марки "Зигзаур" и "Хорхе".

https://ria.ru/20231126/konflikt-1911975839.html

екатеринбург

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происшествия, екатеринбург, валерий горелых