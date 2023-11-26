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В ТЦ в центре Екатеринбурга произошел конфликт со стрельбой - РИА Новости, 26.11.2023
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20:13 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/strelba-1911977575.html
В ТЦ в центре Екатеринбурга произошел конфликт со стрельбой
В ТЦ в центре Екатеринбурга произошел конфликт со стрельбой - РИА Новости, 26.11.2023
В ТЦ в центре Екатеринбурга произошел конфликт со стрельбой
Конфликт со стрельбой произошел в торгово-развлекательном центре "Гринвич" в Екатеринбурге, один из участников инцидента задержан, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T20:13
2023-11-26T20:13
происшествия
екатеринбург
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Конфликт со стрельбой произошел в торгово-развлекательном центре "Гринвич" в Екатеринбурге, один из участников инцидента задержан, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. "Первое тревожное сообщение в дежурную часть территориального ОВД поступило по линии 112 в 19.28 (17.28 мск). Один из граждан, ставший невольным очевидцем конфликта, проинформировал о том, что недалеко от "Гиперболы", расположенной внутри ТРЦ "Гринвич", мужчина с пистолетом стреляет. На данный момент один из участников потасовки уже задержан и дает сыщикам уголовного розыска показания. Его личность оперуполномоченные установили. Это уроженец одной из бывших союзных республик", - сказал собеседник агентства. По его словам, еще один участник конфликта получил травму и уехал в больницу, сотрудники МВД устанавливают его личность и местонахождение. Как добавил Горелых, полицейские изъяли с места инцидента два травматических пистолета марки "Зигзаур" и "Хорхе".
https://ria.ru/20231126/konflikt-1911975839.html
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происшествия, екатеринбург, валерий горелых
Происшествия, Екатеринбург, Валерий Горелых
В ТЦ в центре Екатеринбурга произошел конфликт со стрельбой

В ТЦ "Гринвич" в Екатеринбурге произошел конфликт со стрельбой

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудники полиции возле автомобилей скорой медицинской помощи в Екатеринбурге
Сотрудники полиции возле автомобилей скорой медицинской помощи в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудники полиции возле автомобилей скорой медицинской помощи в Екатеринбурге. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Конфликт со стрельбой произошел в торгово-развлекательном центре "Гринвич" в Екатеринбурге, один из участников инцидента задержан, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
«
"Первое тревожное сообщение в дежурную часть территориального ОВД поступило по линии 112 в 19.28 (17.28 мск). Один из граждан, ставший невольным очевидцем конфликта, проинформировал о том, что недалеко от "Гиперболы", расположенной внутри ТРЦ "Гринвич", мужчина с пистолетом стреляет. На данный момент один из участников потасовки уже задержан и дает сыщикам уголовного розыска показания. Его личность оперуполномоченные установили. Это уроженец одной из бывших союзных республик", - сказал собеседник агентства.
По его словам, еще один участник конфликта получил травму и уехал в больницу, сотрудники МВД устанавливают его личность и местонахождение. Как добавил Горелых, полицейские изъяли с места инцидента два травматических пистолета марки "Зигзаур" и "Хорхе".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
Около ТЦ на юго-востоке Москвы произошел конфликт между гражданами
Вчера, 19:49
 
ПроисшествияЕкатеринбургВалерий Горелых
 
 
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