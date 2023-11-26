https://ria.ru/20231126/stoun-1911922473.html
В России объявили в розыск пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна
В России объявили в розыск пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна - РИА Новости, 26.11.2023
В России объявили в розыск пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна
МВД России объявило в розыск пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна, следует из базы ведомства. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T13:02
2023-11-26T13:02
2023-11-26T14:29
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. МВД России объявило в розыск пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна, следует из базы ведомства."Энди Стоун, 28.5.1981. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — указано в карточке.Уголовная статья, по которой его привлекают к ответственности, не уточняется.В марте 2022 года Meta Platforms* в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных. После этого Генпрокуратура поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.В итоге Тверской суд Москвы 21 марта прошлого года запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность, как и саму Meta*. В то же время решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок, также не попал под рестрикции мессенджер WhatsApp, принадлежащий корпорации.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230926/rossiya-1898644458.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, энди стоун, россия, украина, москва, whatsapp inc., генеральная прокуратура рф, facebook
Происшествия, Энди Стоун, Россия, Украина, Москва, WhatsApp Inc., Генеральная прокуратура РФ, Facebook
В России объявили в розыск пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна
МВД объявило в розыск пресс-секретаря Meta Энди Стоуна