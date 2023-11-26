https://ria.ru/20231126/ssha-1911891280.html

В США раскрыли, как далеко способны продвинуться ВС России

В США раскрыли, как далеко способны продвинуться ВС России - РИА Новости, 26.11.2023

В США раскрыли, как далеко способны продвинуться ВС России

Российские войска способны дойти до границы с Польшей, такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T06:46

2023-11-26T06:46

2023-11-26T13:36

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские войска способны дойти до границы с Польшей, такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X."У России есть силы, способные дойти до польской границы", — заявил он.По мнению эксперта, такая перспектива не входит в планы президента Владимира Путина."Это не то, чего хочет Путин. Русские не хотят управлять Западной Украиной", — отметил Макгрегор.Как заявлял бывший разведчик ВС США Скотт Риттер, после окончательного провала ВСУ Украина может потерять до 50 процентов нынешней территории. По словам аналитика, Киев находится на грани "коллапса" и это признают все.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам Владимира Путина, Москва никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий ее безопасности.Как указывал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, Украина была готова заключить мир с Россией, давала письменные предложения и Москва их, в принципе, одобрила, но под нажимом США киевские власти пошли на попятную.

https://ria.ru/20231126/zelenskiy-1911887974.html

https://ria.ru/20231126/ukraina-1911883551.html

https://ria.ru/20231126/dialog-1911898520.html

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