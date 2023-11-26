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В США раскрыли, как далеко способны продвинуться ВС России - РИА Новости, 26.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:46 26.11.2023 (обновлено: 13:36 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/ssha-1911891280.html
В США раскрыли, как далеко способны продвинуться ВС России
В США раскрыли, как далеко способны продвинуться ВС России - РИА Новости, 26.11.2023
В США раскрыли, как далеко способны продвинуться ВС России
Российские войска способны дойти до границы с Польшей, такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T06:46
2023-11-26T13:36
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
польша
владимир путин
скотт риттер
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские войска способны дойти до границы с Польшей, такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X."У России есть силы, способные дойти до польской границы", — заявил он.По мнению эксперта, такая перспектива не входит в планы президента Владимира Путина."Это не то, чего хочет Путин. Русские не хотят управлять Западной Украиной", — отметил Макгрегор.Как заявлял бывший разведчик ВС США Скотт Риттер, после окончательного провала ВСУ Украина может потерять до 50 процентов нынешней территории. По словам аналитика, Киев находится на грани "коллапса" и это признают все.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам Владимира Путина, Москва никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий ее безопасности.Как указывал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, Украина была готова заключить мир с Россией, давала письменные предложения и Москва их, в принципе, одобрила, но под нажимом США киевские власти пошли на попятную.
https://ria.ru/20231126/zelenskiy-1911887974.html
https://ria.ru/20231126/ukraina-1911883551.html
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в мире, сша, россия, украина, польша, владимир путин, скотт риттер, пентагон, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Польша, Владимир Путин, Скотт Риттер, Пентагон, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины
В США раскрыли, как далеко способны продвинуться ВС России

Полковник Макгрегор: Россия может дойти до польской границы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские войска способны дойти до границы с Польшей, такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X.
России есть силы, способные дойти до польской границы", — заявил он.
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По мнению эксперта, такая перспектива не входит в планы президента Владимира Путина.
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"Это не то, чего хочет Путин. Русские не хотят управлять Западной Украиной", — отметил Макгрегор.
Как заявлял бывший разведчик ВС США Скотт Риттер, после окончательного провала ВСУ Украина может потерять до 50 процентов нынешней территории. По словам аналитика, Киев находится на грани "коллапса" и это признают все.
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Россия не раз выражала готовность к переговорам, но украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам Владимира Путина, Москва никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий ее безопасности.
Как указывал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, Украина была готова заключить мир с Россией, давала письменные предложения и Москва их, в принципе, одобрила, но под нажимом США киевские власти пошли на попятную.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаПольшаВладимир ПутинСкотт РиттерПентагонВооруженные силы СШАВооруженные силы Украины
 
 
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