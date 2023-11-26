https://ria.ru/20231126/sputnik-1911883933.html

Запущенный с Плесецка военный спутник выведен на орбиту

Запущенный с Плесецка военный спутник выведен на орбиту - РИА Новости, 26.11.2023

Запущенный с Плесецка военный спутник выведен на орбиту

Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник выведен на целевую орбиту, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T02:42

2023-11-26T02:42

2023-11-26T02:42

плесецк

россия

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 26 ноя РИА Новости. Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник выведен на целевую орбиту, сообщили журналистам в Минобороны России. В ночь на воскресенье в Минобороны сообщили, что Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк с космическим аппаратом в интересах Минобороны. "В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС", - сказали в ведомстве. По данным министерства, со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме, сведения об аппарате внесены в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.

https://ria.ru/20230927/sputnik-1898960102.html

плесецк

россия

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плесецк, россия, воздушно-космические силы россии