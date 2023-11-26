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Запущенный с Плесецка военный спутник выведен на орбиту - РИА Новости, 26.11.2023
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02:42 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/sputnik-1911883933.html
Запущенный с Плесецка военный спутник выведен на орбиту
Запущенный с Плесецка военный спутник выведен на орбиту - РИА Новости, 26.11.2023
Запущенный с Плесецка военный спутник выведен на орбиту
Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник выведен на целевую орбиту, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T02:42
2023-11-26T02:42
плесецк
россия
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 26 ноя РИА Новости. Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник выведен на целевую орбиту, сообщили журналистам в Минобороны России. В ночь на воскресенье в Минобороны сообщили, что Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк с космическим аппаратом в интересах Минобороны. "В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС", - сказали в ведомстве. По данным министерства, со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме, сведения об аппарате внесены в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.
https://ria.ru/20230927/sputnik-1898960102.html
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плесецк, россия, воздушно-космические силы россии
Плесецк, Россия, Воздушно-космические силы России
Запущенный с Плесецка военный спутник выведен на орбиту

Минобороны: запущенный с Плесецка военный спутник выведен на целевую орбиту

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПуск РН "Союз-2.1б"
Пуск РН Союз-2.1б - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пуск РН "Союз-2.1б". Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя РИА Новости. Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник выведен на целевую орбиту, сообщили журналистам в Минобороны России.
В ночь на воскресенье в Минобороны сообщили, что Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк с космическим аппаратом в интересах Минобороны.
"В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС", - сказали в ведомстве.
По данным министерства, со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме, сведения об аппарате внесены в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.
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