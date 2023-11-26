Спецоперация, 26 ноября: ПВО России сбила более 20 украинских дронов
Спецоперация, 26 ноября: за сутки над регионами России сбили более 20 дронов ВСУ
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. О попытках ВСУ атаковать российские регионы при помощи дронов и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.
Атаки дронов
Российские средства ПВО минувшей ночью сбили 11 украинских беспилотников в Центральном федеральном округе. Утром удалось уничтожить еще девять дронов. Позже Минобороны сообщило о еще четырех сбитых аппаратах.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что часть беспилотников летела на столицу. Пять из них удалось перехватить в Московской области: в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах.
В свою очередь, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ночью украинские дроны были сбиты в Дзержинском и Жуковском районах. В Тульской области ликвидировали два беспилотника: один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле, заявил глава региона Алексей Дюмин. В Брянской области перехватили четыре БПЛА, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Продвижение на Южнодонецком направлении
Российские войска на Южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ и улучшили положение по переднему краю, сообщили в Минобороны. Потери противника составили до 80 военнослужащих.
ПВО сбила три украинских самолета
Средства ПВО за сутки сбили три самолета воздушных сил Украины: два Су-27 в районах населенных пунктов Новорайск и Великая Александровка Херсонской области, а также самолет МиГ-29 возле населенного пункта Пятихатки Днепропетровской области. Кроме того, российские военные перехватили 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Ход спецоперации
Киев потерял за сутки порядка 450 военнослужащих и два танка на разных направлениях. Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 542 самолета, 255 вертолетов, 9236 беспилотников, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 629 танков и других боевых бронированных машин.