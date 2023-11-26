https://ria.ru/20231126/spetsoperatsiya-1911978385.html

Спецоперация, 26 ноября: ПВО России сбила более 20 украинских дронов

Спецоперация, 26 ноября: ПВО России сбила более 20 украинских дронов - РИА Новости, 26.11.2023

Спецоперация, 26 ноября: ПВО России сбила более 20 украинских дронов

О попытках ВСУ атаковать российские регионы при помощи дронов и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T20:45

2023-11-26T20:45

2023-11-26T20:52

специальная военная операция на украине

технологии

москва

московская область (подмосковье)

раменское

сергей собянин

алексей дюмин

александр богомаз

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. О попытках ВСУ атаковать российские регионы при помощи дронов и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Атаки дроновРоссийские средства ПВО минувшей ночью сбили 11 украинских беспилотников в Центральном федеральном округе. Утром удалось уничтожить еще девять дронов. Позже Минобороны сообщило о еще четырех сбитых аппаратах. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что часть беспилотников летела на столицу. Пять из них удалось перехватить в Московской области: в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах. В свою очередь, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ночью украинские дроны были сбиты в Дзержинском и Жуковском районах. В Тульской области ликвидировали два беспилотника: один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле, заявил глава региона Алексей Дюмин. В Брянской области перехватили четыре БПЛА, сообщил губернатор Александр Богомаз. Продвижение на Южнодонецком направленииРоссийские войска на Южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ и улучшили положение по переднему краю, сообщили в Минобороны. Потери противника составили до 80 военнослужащих.ПВО сбила три украинских самолетаСредства ПВО за сутки сбили три самолета воздушных сил Украины: два Су-27 в районах населенных пунктов Новорайск и Великая Александровка Херсонской области, а также самолет МиГ-29 возле населенного пункта Пятихатки Днепропетровской области. Кроме того, российские военные перехватили 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Ход спецоперацииКиев потерял за сутки порядка 450 военнослужащих и два танка на разных направлениях. Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 542 самолета, 255 вертолетов, 9236 беспилотников, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 629 танков и других боевых бронированных машин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

москва

московская область (подмосковье)

раменское

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение огневых точек и укрытий ВСУ в районе Новоивановки Уничтожение огневых точек и укрытий ВСУ в районе Новоивановки 2023-11-26T20:45 true PT1M04S

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Наталья Макарова

технологии, москва, московская область (подмосковье), раменское, сергей собянин, алексей дюмин, александр богомаз, вооруженные силы украины, су-27, миг-29