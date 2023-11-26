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Спецоперация, 26 ноября: ПВО России сбила более 20 украинских дронов - РИА Новости, 26.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:45 26.11.2023 (обновлено: 20:52 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/spetsoperatsiya-1911978385.html
Спецоперация, 26 ноября: ПВО России сбила более 20 украинских дронов
Спецоперация, 26 ноября: ПВО России сбила более 20 украинских дронов - РИА Новости, 26.11.2023
Спецоперация, 26 ноября: ПВО России сбила более 20 украинских дронов
О попытках ВСУ атаковать российские регионы при помощи дронов и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T20:45
2023-11-26T20:52
специальная военная операция на украине
технологии
москва
московская область (подмосковье)
раменское
сергей собянин
алексей дюмин
александр богомаз
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. О попытках ВСУ атаковать российские регионы при помощи дронов и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Атаки дроновРоссийские средства ПВО минувшей ночью сбили 11 украинских беспилотников в Центральном федеральном округе. Утром удалось уничтожить еще девять дронов. Позже Минобороны сообщило о еще четырех сбитых аппаратах. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что часть беспилотников летела на столицу. Пять из них удалось перехватить в Московской области: в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах. В свою очередь, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ночью украинские дроны были сбиты в Дзержинском и Жуковском районах. В Тульской области ликвидировали два беспилотника: один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле, заявил глава региона Алексей Дюмин. В Брянской области перехватили четыре БПЛА, сообщил губернатор Александр Богомаз. Продвижение на Южнодонецком направленииРоссийские войска на Южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ и улучшили положение по переднему краю, сообщили в Минобороны. Потери противника составили до 80 военнослужащих.ПВО сбила три украинских самолетаСредства ПВО за сутки сбили три самолета воздушных сил Украины: два Су-27 в районах населенных пунктов Новорайск и Великая Александровка Херсонской области, а также самолет МиГ-29 возле населенного пункта Пятихатки Днепропетровской области. Кроме того, российские военные перехватили 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Ход спецоперацииКиев потерял за сутки порядка 450 военнослужащих и два танка на разных направлениях. Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 542 самолета, 255 вертолетов, 9236 беспилотников, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 629 танков и других боевых бронированных машин.
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москва
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раменское
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Наталья Макарова
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96
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7 495 645-6601
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Уничтожение огневых точек и укрытий ВСУ в районе Новоивановки
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технологии, москва, московская область (подмосковье), раменское, сергей собянин, алексей дюмин, александр богомаз, вооруженные силы украины, су-27, миг-29
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Москва, Московская область (Подмосковье), Раменское, Сергей Собянин, Алексей Дюмин, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Су-27, МиГ-29
Спецоперация, 26 ноября: ПВО России сбила более 20 украинских дронов

Спецоперация, 26 ноября: за сутки над регионами России сбили более 20 дронов ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. О попытках ВСУ атаковать российские регионы при помощи дронов и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.

Атаки дронов

Российские средства ПВО минувшей ночью сбили 11 украинских беспилотников в Центральном федеральном округе. Утром удалось уничтожить еще девять дронов. Позже Минобороны сообщило о еще четырех сбитых аппаратах.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что часть беспилотников летела на столицу. Пять из них удалось перехватить в Московской области: в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах.
В свою очередь, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ночью украинские дроны были сбиты в Дзержинском и Жуковском районах. В Тульской области ликвидировали два беспилотника: один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле, заявил глава региона Алексей Дюмин. В Брянской области перехватили четыре БПЛА, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Продвижение на Южнодонецком направлении

Российские войска на Южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ и улучшили положение по переднему краю, сообщили в Минобороны. Потери противника составили до 80 военнослужащих.

ПВО сбила три украинских самолета

Средства ПВО за сутки сбили три самолета воздушных сил Украины: два Су-27 в районах населенных пунктов Новорайск и Великая Александровка Херсонской области, а также самолет МиГ-29 возле населенного пункта Пятихатки Днепропетровской области. Кроме того, российские военные перехватили 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Ход спецоперации

Киев потерял за сутки порядка 450 военнослужащих и два танка на разных направлениях. Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 542 самолета, 255 вертолетов, 9236 беспилотников, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 629 танков и других боевых бронированных машин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииМоскваМосковская область (Подмосковье)РаменскоеСергей СобянинАлексей ДюминАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныСу-27МиГ-29
 
 
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