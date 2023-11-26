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Российские войска уничтожили хранилища авиатоплива ВСУ в Полтавской области - РИА Новости, 26.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:55 26.11.2023 (обновлено: 14:59 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/spetsoperatsiya-1911936313.html
Российские войска уничтожили хранилища авиатоплива ВСУ в Полтавской области
Российские войска уничтожили хранилища авиатоплива ВСУ в Полтавской области - РИА Новости, 26.11.2023
Российские войска уничтожили хранилища авиатоплива ВСУ в Полтавской области
Российские военные нанесли поражение украинским хранилищам топлива для военной авиации в Полтавской области и арсеналу авиационных боеприпасов в Черкасской... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T14:55
2023-11-26T14:59
специальная военная операция на украине
в мире
полтавская область
черкасская область
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские военные нанесли поражение украинским хранилищам топлива для военной авиации в Полтавской области и арсеналу авиационных боеприпасов в Черкасской области, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ в телеграм-канале ведомства.&quot;Нанесено поражение хранилищам авиационного топлива ВСУ в Полтавской области, арсеналу авиационных боеприпасов в Черкасской области, живой силе и военной технике противника в 128 районах&quot;, - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, полтавская область, черкасская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Черкасская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Российские войска уничтожили хранилища авиатоплива ВСУ в Полтавской области

Минобороны: уничтожены хранилища авиатоплива и арсенал авиабоеприпасов ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа 152-миллиметровой пушки "Гиацинт-Б" по позициям ВСУ в зоне проведения СВО
Боевая работа 152-миллиметровой пушки Гиацинт-Б по позициям ВСУ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая работа 152-миллиметровой пушки "Гиацинт-Б" по позициям ВСУ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские военные нанесли поражение украинским хранилищам топлива для военной авиации в Полтавской области и арсеналу авиационных боеприпасов в Черкасской области, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ в телеграм-канале ведомства.
«

"Нанесено поражение хранилищам авиационного топлива ВСУ в Полтавской области, арсеналу авиационных боеприпасов в Черкасской области, живой силе и военной технике противника в 128 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПолтавская областьЧеркасская областьРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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