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Российские войска уничтожили хранилища авиатоплива ВСУ в Полтавской области
Российские войска уничтожили хранилища авиатоплива ВСУ в Полтавской области - РИА Новости, 26.11.2023
Российские войска уничтожили хранилища авиатоплива ВСУ в Полтавской области
Российские военные нанесли поражение украинским хранилищам топлива для военной авиации в Полтавской области и арсеналу авиационных боеприпасов в Черкасской... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T14:55
2023-11-26T14:55
2023-11-26T14:59
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские военные нанесли поражение украинским хранилищам топлива для военной авиации в Полтавской области и арсеналу авиационных боеприпасов в Черкасской области, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ в телеграм-канале ведомства."Нанесено поражение хранилищам авиационного топлива ВСУ в Полтавской области, арсеналу авиационных боеприпасов в Черкасской области, живой силе и военной технике противника в 128 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Российские войска уничтожили хранилища авиатоплива ВСУ в Полтавской области
Минобороны: уничтожены хранилища авиатоплива и арсенал авиабоеприпасов ВСУ