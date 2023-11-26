https://ria.ru/20231126/spetsoperatsiya-1911936313.html

Российские войска уничтожили хранилища авиатоплива ВСУ в Полтавской области

Российские войска уничтожили хранилища авиатоплива ВСУ в Полтавской области - РИА Новости, 26.11.2023

Российские войска уничтожили хранилища авиатоплива ВСУ в Полтавской области

Российские военные нанесли поражение украинским хранилищам топлива для военной авиации в Полтавской области и арсеналу авиационных боеприпасов в Черкасской... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T14:55

2023-11-26T14:55

2023-11-26T14:59

специальная военная операция на украине

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черкасская область

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские военные нанесли поражение украинским хранилищам топлива для военной авиации в Полтавской области и арсеналу авиационных боеприпасов в Черкасской области, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ в телеграм-канале ведомства."Нанесено поражение хранилищам авиационного топлива ВСУ в Полтавской области, арсеналу авиационных боеприпасов в Черкасской области, живой силе и военной технике противника в 128 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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черкасская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, полтавская область, черкасская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина