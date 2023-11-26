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В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях - РИА Новости, 26.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:50 26.11.2023 (обновлено: 15:04 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/spetsoperatsiya-1911935480.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях
В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях - РИА Новости, 26.11.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях
Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 80 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ в телеграм-канале... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T14:50
2023-11-26T15:04
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 80 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в ходе активных действий отражены четыре атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной и 43-й механизированной бригад противника в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады, 101-й, 103-й и 105-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка и Котляровка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Также нанесено огневое поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Григоровка и Ямполовка Донецкой народной республики."Общие потери противника составили до 60 военнослужащих и два автомобиля", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, В мире, Харьковская область
В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях

Минобороны: на Краснолиманском и Купянском направлениях ВСУ потеряли 80 военных

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 80 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в ходе активных действий отражены четыре атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной и 43-й механизированной бригад противника в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
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Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады, 101-й, 103-й и 105-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка и Котляровка Харьковской области.
«
"Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Также нанесено огневое поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Григоровка и Ямполовка Донецкой народной республики.
«
"Общие потери противника составили до 60 военнослужащих и два автомобиля", - уточнили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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