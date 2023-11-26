https://ria.ru/20231126/spetsoperatsiya-1911935480.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях

В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях - РИА Новости, 26.11.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях

Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 80 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ в телеграм-канале... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T14:50

2023-11-26T14:50

2023-11-26T15:04

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 80 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в ходе активных действий отражены четыре атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной и 43-й механизированной бригад противника в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады, 101-й, 103-й и 105-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка и Котляровка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Также нанесено огневое поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Григоровка и Ямполовка Донецкой народной республики."Общие потери противника составили до 60 военнослужащих и два автомобиля", - уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире, харьковская область