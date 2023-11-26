https://ria.ru/20231126/spetsoperatsiya-1911921492.html

Командир саперного взвода рассказал о работе на Запорожском направлении

Командир саперного взвода рассказал о работе на Запорожском направлении - РИА Новости, 26.11.2023

Командир саперного взвода рассказал о работе на Запорожском направлении

Саперный взвод 539 инженерно-саперного батальона Вооружённых сил России оперативно обезвредил дистанционно установленные мины ВСУ на линии обороны в районе... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T12:52

2023-11-26T12:52

2023-11-26T12:56

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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Саперный взвод 539 инженерно-саперного батальона Вооружённых сил России оперативно обезвредил дистанционно установленные мины ВСУ на линии обороны в районе населённого пункта Новопрокоповка, рассказал РИА Новости командир саперного взвода с позывным "Сварог". Он пояснил, что украинские боевики применили дистанционное минирование позиций ВС РФ в районе населённого пункта Новопрокоповка минами производства НАТО. Данный фактор составлял угрозу и мешал передвигаться подразделениям по позициям в случае атаки противника. "Эти мины реагируют на металл и радиостанции. Устанавливаются дистанционно. Поступил приказ выдвинуться на позиции наших войск в район Новопрокоповка и обезвредить мины. Работать нужно было оперативно. В любой момент ситуация могла измениться. Противник вёл беспокоящий огонь. Работа была сделана. Мины на участке обезврежены", - рассказал "Сварог".

https://ria.ru/20231026/razminirovanie-1905321638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, вооруженные силы украины, нато