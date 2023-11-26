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Командир саперного взвода рассказал о работе на Запорожском направлении - РИА Новости, 26.11.2023
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12:52 26.11.2023 (обновлено: 12:56 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/spetsoperatsiya-1911921492.html
Командир саперного взвода рассказал о работе на Запорожском направлении
Командир саперного взвода рассказал о работе на Запорожском направлении - РИА Новости, 26.11.2023
Командир саперного взвода рассказал о работе на Запорожском направлении
Саперный взвод 539 инженерно-саперного батальона Вооружённых сил России оперативно обезвредил дистанционно установленные мины ВСУ на линии обороны в районе... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T12:52
2023-11-26T12:56
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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Саперный взвод 539 инженерно-саперного батальона Вооружённых сил России оперативно обезвредил дистанционно установленные мины ВСУ на линии обороны в районе населённого пункта Новопрокоповка, рассказал РИА Новости командир саперного взвода с позывным "Сварог". Он пояснил, что украинские боевики применили дистанционное минирование позиций ВС РФ в районе населённого пункта Новопрокоповка минами производства НАТО. Данный фактор составлял угрозу и мешал передвигаться подразделениям по позициям в случае атаки противника. "Эти мины реагируют на металл и радиостанции. Устанавливаются дистанционно. Поступил приказ выдвинуться на позиции наших войск в район Новопрокоповка и обезвредить мины. Работать нужно было оперативно. В любой момент ситуация могла измениться. Противник вёл беспокоящий огонь. Работа была сделана. Мины на участке обезврежены", - рассказал "Сварог".
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в мире, россия, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО
Командир саперного взвода рассказал о работе на Запорожском направлении

Командир Сварог: саперы обезвреживают мины НАТО в Запорожской области

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкОсколок боеприпаса
Осколок боеприпаса - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Саперный взвод 539 инженерно-саперного батальона Вооружённых сил России оперативно обезвредил дистанционно установленные мины ВСУ на линии обороны в районе населённого пункта Новопрокоповка, рассказал РИА Новости командир саперного взвода с позывным "Сварог".
Он пояснил, что украинские боевики применили дистанционное минирование позиций ВС РФ в районе населённого пункта Новопрокоповка минами производства НАТО. Данный фактор составлял угрозу и мешал передвигаться подразделениям по позициям в случае атаки противника.
"Эти мины реагируют на металл и радиостанции. Устанавливаются дистанционно. Поступил приказ выдвинуться на позиции наших войск в район Новопрокоповка и обезвредить мины. Работать нужно было оперативно. В любой момент ситуация могла измениться. Противник вёл беспокоящий огонь. Работа была сделана. Мины на участке обезврежены", - рассказал "Сварог".
Командир саперного взвода о разминировании Запорожской области - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Саперы ВС России оценили, сколько займет разминирование Запорожской области
26 октября, 10:57
 
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