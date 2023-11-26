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В Сочи суда перестали выходить в акваторию - РИА Новости, 26.11.2023
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14:09 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/sochi-1911930833.html
В Сочи суда перестали выходить в акваторию
В Сочи суда перестали выходить в акваторию - РИА Новости, 26.11.2023
В Сочи суда перестали выходить в акваторию
Изменчивая погода с периодическими осадками и сильным ветром в Сочи сохраняется на протяжении четырех дней, в море шторм, некоторые береговые зоны вдоль... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T14:09
2023-11-26T14:09
сочи
краснодарский край
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СОЧИ, 26 ноя - РИА Новости. Изменчивая погода с периодическими осадками и сильным ветром в Сочи сохраняется на протяжении четырех дней, в море шторм, некоторые береговые зоны вдоль Приморской набережной закрыты для прогулок, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в региональном гидрометцентре РИА Новости рассказывали, что до вечера 26 ноября в Сочи прогнозируется шторм в море из-за ветра. В пятницу к непогоде подготовили морской порт курорта. В воскресенье с утра в Сочи ветрено, осадков нет, в море шторм. Закрыты береговые зоны, собран пляжный инвентарь, предназначенный для отдыха в холодное время года, у берегов выставлены флаги красного цвета. Вместе с тем кафе и магазины Приморской набережной, заполненной отдыхающими, работают в обычном графике - температура воздуха превысила 20 градусов тепла. В сочинском порту интенсивность ветра не такая сильная, как на набережной, однако яхты в марине закреплены вантами, там дежурят капитаны, выход любых судов в море запрещен, сказали РИА Новости в кассе морской гавани. По данным сочинских властей, ливни, ветер, град прогнозируются на территории Сочи до 27 ноября. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.
https://ria.ru/20231121/sochi-1910872562.html
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сочи, краснодарский край
Сочи, Краснодарский край
В Сочи суда перестали выходить в акваторию

В Сочи сохраняется непогода, суда перестали выходить в акваторию курорта

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Шторм в Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 26 ноя - РИА Новости. Изменчивая погода с периодическими осадками и сильным ветром в Сочи сохраняется на протяжении четырех дней, в море шторм, некоторые береговые зоны вдоль Приморской набережной закрыты для прогулок, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в региональном гидрометцентре РИА Новости рассказывали, что до вечера 26 ноября в Сочи прогнозируется шторм в море из-за ветра. В пятницу к непогоде подготовили морской порт курорта.
В воскресенье с утра в Сочи ветрено, осадков нет, в море шторм. Закрыты береговые зоны, собран пляжный инвентарь, предназначенный для отдыха в холодное время года, у берегов выставлены флаги красного цвета. Вместе с тем кафе и магазины Приморской набережной, заполненной отдыхающими, работают в обычном графике - температура воздуха превысила 20 градусов тепла.
В сочинском порту интенсивность ветра не такая сильная, как на набережной, однако яхты в марине закреплены вантами, там дежурят капитаны, выход любых судов в море запрещен, сказали РИА Новости в кассе морской гавани.
По данным сочинских властей, ливни, ветер, град прогнозируются на территории Сочи до 27 ноября. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.
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