https://ria.ru/20231126/sobaka-1911884767.html

Кинолог рассказал об опасностях, которые снег может таить для собак

Кинолог рассказал об опасностях, которые снег может таить для собак - РИА Новости, 26.11.2023

Кинолог рассказал об опасностях, которые снег может таить для собак

Многие собаки с большим удовольствием гуляют в заснеженную погоду, ныряют в сугробы и бегают за снежками, однако при легкомысленном отношении хозяина такая... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T03:05

2023-11-26T03:05

2023-11-26T03:05

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857327907_0:261:3176:2048_1920x0_80_0_0_1838ccc722cd9aa78bce3e25eb13ca39.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Многие собаки с большим удовольствием гуляют в заснеженную погоду, ныряют в сугробы и бегают за снежками, однако при легкомысленном отношении хозяина такая прогулка может обернуться травмой или другими негативными последствиями, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Зимой стоит быть особо внимательным на прогулке по заснеженным улицам. Под снегом могут прятаться опасные острые предметы, о которые легко может пораниться пёс. Кроме того, питомец может попробовать снег на зуб, что чревато отравлением из-за реагентов. Поэтому лучше всего не позволять собаке бездумно нырять в снег и следить за ее поведением на прогулке", сказал Голубев. Он призвал собаководов избегать прогулок по незнакомым заснеженным местам. Под сугробами, по словам кинолога, может скрываться битое стекло, острые металлические банки, строительная арматура и прутья, ямы. На морозе чувствительность лап у питомца снижена, из-за чего он может не сразу их отдернуть, если наступил на осколки, и травмировать подушечки ещё больше. Более того, на холоде сосуды сужены, на улице хозяин может не сразу заметить порез, а кровотечение начнется только дома, подчеркнул президент РКФ. Кроме того, под пушистым снегом может таиться лёд, на котором активный пес может поскользнуться и получить травму. Чаще всего от этого страдают молодые собаки крупных пород, а также неугомонные щенки. Кроме того, твердый наст может повредить некупированный пятый палец, рассказал Голубев. Он также посоветовал следить за тем, чтобы собака случайно не попробовала снег. Он может содержать в себе вредные вещества, например, антифриз, остатки масел и растворителей, реагенты, которыми питомец может сильно отравиться. Кроме того, агрессивные вещества оказывают негативное воздействие на кожу и слизистые, в результате чего у собаки может возникнуть раздражение и аллергия, напомнил кинолог. "Из-за долгих игр в снегу на шерсть питомца может налипнуть снег, если вы, например, ненадолго зайдете в магазин, а потом снова вернетесь на улицу, питомец с мокрой шерстью может легко переохладиться. Дрожь и озноб – первые важные сигналы для собаковода. Если их пропустить и вовремя не вернуться домой, это может привести к проблемам со здоровьем любимца", - порекомендовал Голубев.

https://ria.ru/20231105/sobaka-1907523130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), общество