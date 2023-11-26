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В Донецке украинский снаряд со шрапнелью ранил женщину и девочку
В Донецке украинский снаряд со шрапнелью ранил женщину и девочку - РИА Новости, 26.11.2023
В Донецке украинский снаряд со шрапнелью ранил женщину и девочку
Два мирных жителя, женщина и несовершеннолетняя, ранены в Донецке в результате украинского обстрела снарядом со шрапнелью, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T23:43
2023-11-26T23:43
2023-11-26T23:43
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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя, женщина и несовершеннолетняя, ранены в Донецке в результате украинского обстрела снарядом со шрапнелью, передает корреспондент РИА Новости. Обстрел произошел около железнодорожного вокзала, здесь же и были обнаружены поражающие элементы в виде шрапнели. Мать получившей ранение девочки рассказала, что если бы ее дочь в момент обстрела сидела за компьютером, она могла бы погибнуть, так как осколки пробили стул. "Обычно она сидит допоздна делает уроки, а в этот раз раз она из-за дождя прилегла. Я думаю - слава богу, что прилегла и осталась жива", - рассказала Виктория. По данным представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию республики 32 раза. Ранения получили три мирных жителя, восемь жилых домостроения получили повреждения, а также еще три объекта социальной инфраструктуры.
https://ria.ru/20231126/obstrel-1911944928.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
В Донецке украинский снаряд со шрапнелью ранил женщину и девочку
Украинский снаряд со шрапнелью ранил женщину и девочку в Донецке