https://ria.ru/20231126/smolensk-1911906834.html
В Смоленске подавили атаку БПЛА
В Смоленске подавили атаку БПЛА - РИА Новости, 26.11.2023
В Смоленске подавили атаку БПЛА
Российские военные предотвратили атаку БПЛА в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T10:17
2023-11-26T10:17
2023-11-26T10:29
специальная военная операция на украине
василий анохин
смоленск
происшествия
смоленская область
сергей собянин
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911907722_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0b2c61f6a0b5b1aa28c3250725a0abf2.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские военные предотвратили атаку БПЛА в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале."Сегодня утром силами ПВО и РЭБ Министерства обороны России в Смоленском районе была подавлена атака БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", — написал глава региона.Сегодня ночью в Минобороны заявили, что российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, часть сбитых дронов летела на столицу. Позднее он добавил, что еще один беспилотник перехватили в подмосковном Подольске. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений после падения обломков нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства ПВО.
https://ria.ru/20231126/bespilotniki-1911893746.html
смоленск
смоленская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911907722_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_4cc2cb2d7ed186aec1c636466eada8cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий анохин, смоленск, происшествия, смоленская область, сергей собянин, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Василий Анохин, Смоленск, Происшествия, Смоленская область, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, Россия
В Смоленске подавили атаку БПЛА
Анохин: в Смоленске подавили атаку БПЛА, предварительно, пострадавших нет