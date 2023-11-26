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В Смоленске подавили атаку БПЛА - РИА Новости, 26.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:17 26.11.2023 (обновлено: 10:29 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/smolensk-1911906834.html
В Смоленске подавили атаку БПЛА
В Смоленске подавили атаку БПЛА - РИА Новости, 26.11.2023
В Смоленске подавили атаку БПЛА
Российские военные предотвратили атаку БПЛА в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T10:17
2023-11-26T10:29
специальная военная операция на украине
василий анохин
смоленск
происшествия
смоленская область
сергей собянин
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские военные предотвратили атаку БПЛА в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале."Сегодня утром силами ПВО и РЭБ Министерства обороны России в Смоленском районе была подавлена атака БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", — написал глава региона.Сегодня ночью в Минобороны заявили, что российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, часть сбитых дронов летела на столицу. Позднее он добавил, что еще один беспилотник перехватили в подмосковном Подольске. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений после падения обломков нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства ПВО.
https://ria.ru/20231126/bespilotniki-1911893746.html
смоленск
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василий анохин, смоленск, происшествия, смоленская область, сергей собянин, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Василий Анохин, Смоленск, Происшествия, Смоленская область, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, Россия
В Смоленске подавили атаку БПЛА

Анохин: в Смоленске подавили атаку БПЛА, предварительно, пострадавших нет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские военные предотвратили атаку БПЛА в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале.
«
"Сегодня утром силами ПВО и РЭБ Министерства обороны России в Смоленском районе была подавлена атака БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", — написал глава региона.
Сегодня ночью в Минобороны заявили, что российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.
Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, часть сбитых дронов летела на столицу. Позднее он добавил, что еще один беспилотник перехватили в подмосковном Подольске. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений после падения обломков нет.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства ПВО.
Обломки сбитого беспилотника - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
Губернатор Московской области сообщил о повреждениях после атаки БПЛА
Вчера, 07:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВасилий АнохинСмоленскПроисшествияСмоленская областьСергей СобянинВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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