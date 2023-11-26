https://ria.ru/20231126/smolensk-1911906834.html

В Смоленске подавили атаку БПЛА

В Смоленске подавили атаку БПЛА - РИА Новости, 26.11.2023

В Смоленске подавили атаку БПЛА

Российские военные предотвратили атаку БПЛА в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T10:17

2023-11-26T10:17

2023-11-26T10:29

специальная военная операция на украине

василий анохин

смоленск

происшествия

смоленская область

сергей собянин

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские военные предотвратили атаку БПЛА в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале."Сегодня утром силами ПВО и РЭБ Министерства обороны России в Смоленском районе была подавлена атака БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", — написал глава региона.Сегодня ночью в Минобороны заявили, что российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, часть сбитых дронов летела на столицу. Позднее он добавил, что еще один беспилотник перехватили в подмосковном Подольске. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений после падения обломков нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства ПВО.

https://ria.ru/20231126/bespilotniki-1911893746.html

смоленск

смоленская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

василий анохин, смоленск, происшествия, смоленская область, сергей собянин, вооруженные силы украины, россия