https://ria.ru/20231126/shtrafy-1911880097.html

Водителей предупредили о штрафах за видео нарушений в соцсетях

Водителей предупредили о штрафах за видео нарушений в соцсетях - РИА Новости, 26.11.2023

Водителей предупредили о штрафах за видео нарушений в соцсетях

Фото или видео из соцсетей, где зафиксирован момент нарушения ПДД, не могут стать единственным доказательством по делу, однако способны спровоцировать... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T02:17

2023-11-26T02:17

2023-11-26T02:17

авто

анатолий миронов (адвокат)

штрафы

россия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Фото или видео из соцсетей, где зафиксирован момент нарушения ПДД, не могут стать единственным доказательством по делу, однако способны спровоцировать расследование, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.По закону должностные лица не только могут, но и обязаны реагировать на такие публикации. Поэтому на практике силовые ведомства мониторят соцсети и, обнаружив подозрительную информацию, начинают проверку. Уточняют, действительно ли нарушен закон или видео намеренно смонтировано таким образом.“Затем устанавливают место и время совершения противоправного деяния, это важно и для оценки сроков давности привлечения к ответственности”, - отметил адвокат.Определяют личность нарушителя - ведь в момент нарушения ПДД за рулем мог быть вовсе не владелец автомобиля. Опрашивают свидетелей и очевидцев. И только после полного сбора данных и доказательств выносят решение о привлечении или непривлечении к ответственности, заключил Миронов.

https://ria.ru/20231105/shtraf-1907518053.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, анатолий миронов (адвокат), штрафы, россия