https://ria.ru/20231126/shtorm-1911988822.html

В Крыму шторм сорвал десять крыш и повалил десятки деревьев

В Крыму шторм сорвал десять крыш и повалил десятки деревьев - РИА Новости, 26.11.2023

В Крыму шторм сорвал десять крыш и повалил десятки деревьев

В Крыму из-за непогоды сорвало около 10 крыш домов, повалило около 40 деревьев, произошли массовые обрывы проводов, сообщил министр чрезвычайных ситуаций... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T21:52

2023-11-26T21:52

2023-11-26T21:52

происшествия

евпатория

саки (крым)

севастополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. В Крыму из-за непогоды сорвало около 10 крыш домов, повалило около 40 деревьев, произошли массовые обрывы проводов, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев. "По состоянию на 21.00 в МЧС зафиксировано около 10 случаев срыва крыш, около 40 поваленных деревьев, массовые обрывы проводов",- написал Садаклиев в своём Telegram-канале. По его словам, шторм продолжается. "Гражданам следует находиться дома и не подвергать свою жизнь опасности",- подчеркнул министр. Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Создан республиканский оперативный штаб. Идет эвакуация людей из подтопленных домов. Трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления, организован объезд. В Севастополе понедельник объявлен нерабочим днем для работников соцсферы из-за штормовой погоды, а в Республике Крым - выходной день для всех.

https://ria.ru/20231126/vykhodnoy-1911984347.html

https://ria.ru/20231126/gazoprovod-1911984627.html

евпатория

саки (крым)

севастополь

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происшествия, евпатория, саки (крым), севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)