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Немецкий политик считает, что санкции против России вредят Германии - РИА Новости, 26.11.2023
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20:42 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/sanktsii-1911980282.html
Немецкий политик считает, что санкции против России вредят Германии
Немецкий политик считает, что санкции против России вредят Германии - РИА Новости, 26.11.2023
Немецкий политик считает, что санкции против России вредят Германии
Депутат Европарламента от партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Маркус Бакхейт считает, что санкции против России вредят экономике Германии. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T20:42
2023-11-26T20:42
россия
германия
украина
владимир путин
европарламент
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 ноя - РИА Новости. Депутат Европарламента от партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Маркус Бакхейт считает, что санкции против России вредят экономике Германии. По его словам, антироссийские санкции оказались малоэффективными, но создали проблемы для немецкой экономики. "Мы видим, что российская экономика в настоящее время растет, а немецкая - сокращается. Важную роль в этой ситуации играет решение Германии отказаться от российского газа. От санкций выигрывают Китай, Индия и другие страны, если вспомнить абсурдный импорт сжиженного природного газа из США в Европу, который вреден не только для окружающей среды, но и для наших карманов", - сказал Бакхейт в интервью порталу эстонского государственного телерадиовещания ERR. Он также отметил, что его партия выступает против поставок оружия Украине. "Я не считаю решение правительства Германии поставлять оружие Украине хорошим. Конечно, это сложная тема, но мы бы не стали поставлять оружие Киеву", - добавил депутат Европарламента. По данным ERR, на последних парламентских выборах AfD получила 12% голосов и 83 из 736 мест в Бундестаге. "Альтернатива для Германии" остается на втором месте в таблице популярности немецких политических партии с июня этого года. В настоящее время ее поддержка, по данным опросов, превышает 20%. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231125/sanktsii-1911805323.html
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россия, германия, украина, владимир путин, европарламент, бундестаг германии
Россия, Германия, Украина, Владимир Путин, Европарламент, Бундестаг Германии
Немецкий политик считает, что санкции против России вредят Германии

Немецкий политик Бакхейт: санкции против России вредят экономике Германии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага
Здание Рейхстага - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 ноя - РИА Новости. Депутат Европарламента от партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Маркус Бакхейт считает, что санкции против России вредят экономике Германии.
По его словам, антироссийские санкции оказались малоэффективными, но создали проблемы для немецкой экономики.
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"Мы видим, что российская экономика в настоящее время растет, а немецкая - сокращается. Важную роль в этой ситуации играет решение Германии отказаться от российского газа. От санкций выигрывают Китай, Индия и другие страны, если вспомнить абсурдный импорт сжиженного природного газа из США в Европу, который вреден не только для окружающей среды, но и для наших карманов", - сказал Бакхейт в интервью порталу эстонского государственного телерадиовещания ERR.
Он также отметил, что его партия выступает против поставок оружия Украине. "Я не считаю решение правительства Германии поставлять оружие Украине хорошим. Конечно, это сложная тема, но мы бы не стали поставлять оружие Киеву", - добавил депутат Европарламента.
По данным ERR, на последних парламентских выборах AfD получила 12% голосов и 83 из 736 мест в Бундестаге. "Альтернатива для Германии" остается на втором месте в таблице популярности немецких политических партии с июня этого года. В настоящее время ее поддержка, по данным опросов, превышает 20%.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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