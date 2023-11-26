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Летевшие в Сочи самолеты ушли на запасные аэродромы Минеральных Вод - РИА Новости, 26.11.2023
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20:49 26.11.2023 (обновлено: 20:52 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/samolety-1911980997.html
Летевшие в Сочи самолеты ушли на запасные аэродромы Минеральных Вод
Летевшие в Сочи самолеты ушли на запасные аэродромы Минеральных Вод - РИА Новости, 26.11.2023
Летевшие в Сочи самолеты ушли на запасные аэродромы Минеральных Вод
Командиры семи самолётов, которые направлялись в Сочи, ушли на запасные аэродромы Минеральных Вод из-за непогоды, сообщили РИА Новости пресс-службе воздушной... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T20:49
2023-11-26T20:52
сочи
минеральные воды
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СОЧИ, 26 ноя – РИА Новости. Командиры семи самолётов, которые направлялись в Сочи, ушли на запасные аэродромы Минеральных Вод из-за непогоды, сообщили РИА Новости пресс-службе воздушной гавани курорта. "В настоящее время командирами семи воздушных судов были приняты решения уйти на запасные аэродромы с целью обеспечения безопасности пассажиров во время полетов. Отметим, что по всем изменениям времени вылета авиакомпании информируют пассажиров каждого рейса", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что сейчас аэропорт курорта работает по фактической погоде. Сколько самолеты будут пребывать на запасных аэродромах пока неизвестно, это зависит от погодных условий, отметили в пресс-службе сочинской воздушной гавани. Штормовое предупреждение продолжает действовать на территории Сочи до 27 ноября, сейчас идут ливни. наблюдается сильный ветер, в море шторм, суда не выходят в акваторию курорта, все службы работают в усиленном режиме.
https://ria.ru/20231126/evakuatsiya-1911979451.html
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сочи, минеральные воды
Сочи, Минеральные Воды
Летевшие в Сочи самолеты ушли на запасные аэродромы Минеральных Вод

Семь летевших в Сочи самолетов ушли на аэродромы Минеральных Вод из-за шторма

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкГорода России. Минеральные Воды
Города России. Минеральные Воды - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Города России. Минеральные Воды. Архивное фото
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СОЧИ, 26 ноя – РИА Новости. Командиры семи самолётов, которые направлялись в Сочи, ушли на запасные аэродромы Минеральных Вод из-за непогоды, сообщили РИА Новости пресс-службе воздушной гавани курорта.
«
"В настоящее время командирами семи воздушных судов были приняты решения уйти на запасные аэродромы с целью обеспечения безопасности пассажиров во время полетов. Отметим, что по всем изменениям времени вылета авиакомпании информируют пассажиров каждого рейса", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что сейчас аэропорт курорта работает по фактической погоде. Сколько самолеты будут пребывать на запасных аэродромах пока неизвестно, это зависит от погодных условий, отметили в пресс-службе сочинской воздушной гавани.
Штормовое предупреждение продолжает действовать на территории Сочи до 27 ноября, сейчас идут ливни. наблюдается сильный ветер, в море шторм, суда не выходят в акваторию курорта, все службы работают в усиленном режиме.
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