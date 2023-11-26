https://ria.ru/20231126/samolety-1911980997.html

Летевшие в Сочи самолеты ушли на запасные аэродромы Минеральных Вод

Летевшие в Сочи самолеты ушли на запасные аэродромы Минеральных Вод - РИА Новости, 26.11.2023

Летевшие в Сочи самолеты ушли на запасные аэродромы Минеральных Вод

Командиры семи самолётов, которые направлялись в Сочи, ушли на запасные аэродромы Минеральных Вод из-за непогоды, сообщили РИА Новости пресс-службе воздушной... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T20:49

2023-11-26T20:49

2023-11-26T20:52

сочи

минеральные воды

https://cdnn21.img.ria.ru/images/95818/65/958186539_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_2a1c06e3437adbeb56b1615b3ae5b6f7.jpg

СОЧИ, 26 ноя – РИА Новости. Командиры семи самолётов, которые направлялись в Сочи, ушли на запасные аэродромы Минеральных Вод из-за непогоды, сообщили РИА Новости пресс-службе воздушной гавани курорта. "В настоящее время командирами семи воздушных судов были приняты решения уйти на запасные аэродромы с целью обеспечения безопасности пассажиров во время полетов. Отметим, что по всем изменениям времени вылета авиакомпании информируют пассажиров каждого рейса", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что сейчас аэропорт курорта работает по фактической погоде. Сколько самолеты будут пребывать на запасных аэродромах пока неизвестно, это зависит от погодных условий, отметили в пресс-службе сочинской воздушной гавани. Штормовое предупреждение продолжает действовать на территории Сочи до 27 ноября, сейчас идут ливни. наблюдается сильный ветер, в море шторм, суда не выходят в акваторию курорта, все службы работают в усиленном режиме.

https://ria.ru/20231126/evakuatsiya-1911979451.html

сочи

минеральные воды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, минеральные воды