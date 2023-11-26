https://ria.ru/20231126/samara-1911902431.html

Вылетевший в Москву самолет вернулся в аэропорт Самары

Вылетевший в Москву самолет вернулся в аэропорт Самары - РИА Новости, 26.11.2023

Вылетевший в Москву самолет вернулся в аэропорт Самары

Самолет, вылетевший в Москву, вернулся в самарский аэропорт Курумоч по технической причине, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T09:33

2023-11-26T09:33

2023-11-26T09:33

происшествия

москва

самара

курумоч (аэропорт)

аэрофлот

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САМАРА, 26 ноя - РИА Новости. Самолет, вылетевший в Москву, вернулся в самарский аэропорт Курумоч по технической причине, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. "По предварительным данным, 26 ноября 2023 года воздушное судно, следовавшее рейсом № SU-1217 по маршруту Самара - Москва (авиакомпания "Аэрофлот"), возвратилось в аэропорт Курумоч по технической причине. Посадка прошла благополучно. Технические службы аэропорта проверяют самолет", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Пострадавших нет. На борту находились 128 пассажиров и шесть членов экипажа. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса на время ожидания вылета, при наличии оснований примет меры реагирования. В аэропорт выехал старший помощник Куйбышевского транспортного прокурора.

https://ria.ru/20231126/aeroporty-1911897890.html

https://ria.ru/20231126/bespilotniki-1911890324.html

москва

самара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, самара, курумоч (аэропорт), аэрофлот