https://ria.ru/20231126/samara-1911902431.html
Вылетевший в Москву самолет вернулся в аэропорт Самары
Вылетевший в Москву самолет вернулся в аэропорт Самары - РИА Новости, 26.11.2023
Вылетевший в Москву самолет вернулся в аэропорт Самары
Самолет, вылетевший в Москву, вернулся в самарский аэропорт Курумоч по технической причине, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T09:33
2023-11-26T09:33
2023-11-26T09:33
происшествия
москва
самара
курумоч (аэропорт)
аэрофлот
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САМАРА, 26 ноя - РИА Новости. Самолет, вылетевший в Москву, вернулся в самарский аэропорт Курумоч по технической причине, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. "По предварительным данным, 26 ноября 2023 года воздушное судно, следовавшее рейсом № SU-1217 по маршруту Самара - Москва (авиакомпания "Аэрофлот"), возвратилось в аэропорт Курумоч по технической причине. Посадка прошла благополучно. Технические службы аэропорта проверяют самолет", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Пострадавших нет. На борту находились 128 пассажиров и шесть членов экипажа. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса на время ожидания вылета, при наличии оснований примет меры реагирования. В аэропорт выехал старший помощник Куйбышевского транспортного прокурора.
https://ria.ru/20231126/aeroporty-1911897890.html
https://ria.ru/20231126/bespilotniki-1911890324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, самара, курумоч (аэропорт), аэрофлот
Происшествия, Москва, Самара, Курумоч (аэропорт), Аэрофлот
Вылетевший в Москву самолет вернулся в аэропорт Самары
Самолет, вылетевший в Москву, вернулся в аэропорт Курумоч по технической причине