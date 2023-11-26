Рейтинг@Mail.ru
Вылетевший в Москву самолет вернулся в аэропорт Самары - РИА Новости, 26.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/samara-1911902431.html
Вылетевший в Москву самолет вернулся в аэропорт Самары
Вылетевший в Москву самолет вернулся в аэропорт Самары - РИА Новости, 26.11.2023
Вылетевший в Москву самолет вернулся в аэропорт Самары
Самолет, вылетевший в Москву, вернулся в самарский аэропорт Курумоч по технической причине, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T09:33
2023-11-26T09:33
происшествия
москва
самара
курумоч (аэропорт)
аэрофлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146062/77/1460627756_0:19:3062:1741_1920x0_80_0_0_dc15e262060ca8236493b68f8c52addf.jpg
САМАРА, 26 ноя - РИА Новости. Самолет, вылетевший в Москву, вернулся в самарский аэропорт Курумоч по технической причине, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. "По предварительным данным, 26 ноября 2023 года воздушное судно, следовавшее рейсом № SU-1217 по маршруту Самара - Москва (авиакомпания "Аэрофлот"), возвратилось в аэропорт Курумоч по технической причине. Посадка прошла благополучно. Технические службы аэропорта проверяют самолет", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Пострадавших нет. На борту находились 128 пассажиров и шесть членов экипажа. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса на время ожидания вылета, при наличии оснований примет меры реагирования. В аэропорт выехал старший помощник Куйбышевского транспортного прокурора.
https://ria.ru/20231126/aeroporty-1911897890.html
https://ria.ru/20231126/bespilotniki-1911890324.html
москва
самара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146062/77/1460627756_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_196fe772741dad7df9250118004498b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, самара, курумоч (аэропорт), аэрофлот
Происшествия, Москва, Самара, Курумоч (аэропорт), Аэрофлот
Вылетевший в Москву самолет вернулся в аэропорт Самары

Самолет, вылетевший в Москву, вернулся в аэропорт Курумоч по технической причине

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкНовый пассажирский терминал международного аэропорта "Курумоч" в Самаре
Новый пассажирский терминал международного аэропорта Курумоч в Самаре - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Новый пассажирский терминал международного аэропорта "Курумоч" в Самаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 26 ноя - РИА Новости. Самолет, вылетевший в Москву, вернулся в самарский аэропорт Курумоч по технической причине, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
"По предварительным данным, 26 ноября 2023 года воздушное судно, следовавшее рейсом № SU-1217 по маршруту Самара - Москва (авиакомпания "Аэрофлот"), возвратилось в аэропорт Курумоч по технической причине. Посадка прошла благополучно. Технические службы аэропорта проверяют самолет", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Пассажир возле электронного табло с информацией о рейсах в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
В аэропортах Москвы задержали почти 30 рейсов
Вчера, 08:51
Пострадавших нет. На борту находились 128 пассажиров и шесть членов экипажа.
Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса на время ожидания вылета, при наличии оснований примет меры реагирования. В аэропорт выехал старший помощник Куйбышевского транспортного прокурора.
Военнослужащие зенитного ракетного полка - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
В Минобороны рассказали об уничтожении украинских БПЛА в четырех областях
Вчера, 06:16
 
ПроисшествияМоскваСамараКурумоч (аэропорт)Аэрофлот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала