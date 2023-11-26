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Рейсы в аэропорту Сочи задерживаются - РИА Новости, 26.11.2023
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23:14 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/reysy-1911994981.html
Рейсы в аэропорту Сочи задерживаются
Рейсы в аэропорту Сочи задерживаются - РИА Новости, 26.11.2023
Рейсы в аэропорту Сочи задерживаются
Рейсы в аэропорту Сочи все еще задерживаются, с пассажирами работают представители авиакомпаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани курорта. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T23:14
2023-11-26T23:14
сочи
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СОЧИ, 26 ноя – РИА Новости. Рейсы в аэропорту Сочи все еще задерживаются, с пассажирами работают представители авиакомпаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани курорта. Ранее там же сообщали, что десять самолетов ушли на запасные аэродромы Минеральных Вод из-из ветра и дождя в Сочи. Позже в аэропорту Сочи рассказали, что погода позволила принимать самолеты, два рейса из Минеральных Вод уже возвращаются в Сочи. "Рейсы задержаны, представители работают", - сказала собеседница агентства. По данным аэропорта, на время задержки рейсов пассажирам этих рейсов предоставят воду и питание. Штормовое предупреждение действует в Сочи до 27 ноября: синоптики прогнозируют ливни, грозы, град, оползни и шторм в море. Городские службы переведены на усиленный режим работы, коммунальщики продолжают ликвидировать последствия непогоды.
https://ria.ru/20231126/poezda-1911993321.html
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сочи, минеральные воды
Сочи, Минеральные Воды
Рейсы в аэропорту Сочи задерживаются

Рейсы в аэропорту Сочи задержаны, на месте работают представители авиакомпаний

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкВид на аэропорт в Сочи
Вид на аэропорт в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Вид на аэропорт в Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 26 ноя – РИА Новости. Рейсы в аэропорту Сочи все еще задерживаются, с пассажирами работают представители авиакомпаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани курорта.
Ранее там же сообщали, что десять самолетов ушли на запасные аэродромы Минеральных Вод из-из ветра и дождя в Сочи. Позже в аэропорту Сочи рассказали, что погода позволила принимать самолеты, два рейса из Минеральных Вод уже возвращаются в Сочи.
Здание железнодорожного вокзала в Адлере - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
Следовавшие в Сочи поезда задерживаются на два часа
Вчера, 22:48
«
"Рейсы задержаны, представители работают", - сказала собеседница агентства.
По данным аэропорта, на время задержки рейсов пассажирам этих рейсов предоставят воду и питание.
Штормовое предупреждение действует в Сочи до 27 ноября: синоптики прогнозируют ливни, грозы, град, оползни и шторм в море. Городские службы переведены на усиленный режим работы, коммунальщики продолжают ликвидировать последствия непогоды.
Автомобили на трассе Симферополь - Ялта в районе горы Демерджи - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
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Вчера, 22:55
 
СочиМинеральные Воды
 
 
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