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Пассажирам вернувшегося в Самару рейса предоставят резервный борт
Пассажирам вернувшегося в Самару рейса предоставят резервный борт - РИА Новости, 26.11.2023
Пассажирам вернувшегося в Самару рейса предоставят резервный борт
Пассажирам рейса "Аэрофлота" Самара - Москва, который вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам, будет предоставлен резервный борт, сообщили в... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T10:54
2023-11-26T10:54
2023-11-26T10:54
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пассажирам рейса "Аэрофлота" Самара - Москва, который вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам, будет предоставлен резервный борт, сообщили в авиакомпании. Ранее Приволжская транспортная прокуратура сообщила о возвращении самолета "Аэрофлота" в самарский аэропорт Курумоч по технической причине. Пострадавших нет. На борту находились 128 пассажиров и шесть членов экипажа. "Самолет, выполнявший рейс SU1217 Самара - Москва от 26.11.2023, после взлета вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Посадка выполнена в штатном режиме. Принято решение о замене воздушного судна на резервный борт", - говорится в сообщении. В компании отметили, что на время ожидания пассажирам предоставлены напитки и питание. Также в качестве компенсации за доставленные неудобства пассажирам будут начислены мили программы "Аэрофлот Бонус".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, самара, москва, аэрофлот, происшествия
Туризм, Новости - Туризм, Самара, Москва, Аэрофлот, Происшествия
Пассажирам вернувшегося в Самару рейса предоставят резервный борт
Пассажирам вернувшегося в аэропорт рейса Самара — Москва дадут резервный борт
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пассажирам рейса "Аэрофлота" Самара - Москва, который вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам, будет предоставлен резервный борт, сообщили в авиакомпании.
Ранее Приволжская транспортная прокуратура сообщила о возвращении самолета "Аэрофлота" в самарский аэропорт Курумоч
по технической причине. Пострадавших нет. На борту находились 128 пассажиров и шесть членов экипажа.
"Самолет, выполнявший рейс SU1217 Самара - Москва от 26.11.2023, после взлета вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Посадка выполнена в штатном режиме. Принято решение о замене воздушного судна на резервный борт", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что на время ожидания пассажирам предоставлены напитки и питание. Также в качестве компенсации за доставленные неудобства пассажирам будут начислены мили программы "Аэрофлот Бонус".
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