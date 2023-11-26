https://ria.ru/20231126/reys-1911910530.html

Пассажирам вернувшегося в Самару рейса предоставят резервный борт

Пассажирам вернувшегося в Самару рейса предоставят резервный борт - РИА Новости, 26.11.2023

Пассажирам вернувшегося в Самару рейса предоставят резервный борт

Пассажирам рейса "Аэрофлота" Самара - Москва, который вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам, будет предоставлен резервный борт, сообщили в... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T10:54

2023-11-26T10:54

2023-11-26T10:54

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пассажирам рейса "Аэрофлота" Самара - Москва, который вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам, будет предоставлен резервный борт, сообщили в авиакомпании. Ранее Приволжская транспортная прокуратура сообщила о возвращении самолета "Аэрофлота" в самарский аэропорт Курумоч по технической причине. Пострадавших нет. На борту находились 128 пассажиров и шесть членов экипажа. "Самолет, выполнявший рейс SU1217 Самара - Москва от 26.11.2023, после взлета вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Посадка выполнена в штатном режиме. Принято решение о замене воздушного судна на резервный борт", - говорится в сообщении. В компании отметили, что на время ожидания пассажирам предоставлены напитки и питание. Также в качестве компенсации за доставленные неудобства пассажирам будут начислены мили программы "Аэрофлот Бонус".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, самара, москва, аэрофлот, происшествия