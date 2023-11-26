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Пассажирам вернувшегося в Самару рейса предоставят резервный борт - РИА Новости, 26.11.2023
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Туризм
 
10:54 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/reys-1911910530.html
Пассажирам вернувшегося в Самару рейса предоставят резервный борт
Пассажирам вернувшегося в Самару рейса предоставят резервный борт - РИА Новости, 26.11.2023
Пассажирам вернувшегося в Самару рейса предоставят резервный борт
Пассажирам рейса "Аэрофлота" Самара - Москва, который вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам, будет предоставлен резервный борт, сообщили в... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T10:54
2023-11-26T10:54
туризм
новости - туризм
самара
москва
аэрофлот
происшествия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пассажирам рейса "Аэрофлота" Самара - Москва, который вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам, будет предоставлен резервный борт, сообщили в авиакомпании. Ранее Приволжская транспортная прокуратура сообщила о возвращении самолета "Аэрофлота" в самарский аэропорт Курумоч по технической причине. Пострадавших нет. На борту находились 128 пассажиров и шесть членов экипажа. "Самолет, выполнявший рейс SU1217 Самара - Москва от 26.11.2023, после взлета вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Посадка выполнена в штатном режиме. Принято решение о замене воздушного судна на резервный борт", - говорится в сообщении. В компании отметили, что на время ожидания пассажирам предоставлены напитки и питание. Также в качестве компенсации за доставленные неудобства пассажирам будут начислены мили программы "Аэрофлот Бонус".
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Пассажирам вернувшегося в Самару рейса предоставят резервный борт

Пассажирам вернувшегося в аэропорт рейса Самара — Москва дадут резервный борт

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкНовый пассажирский терминал международного аэропорта "Курумоч" в Самаре
Новый пассажирский терминал международного аэропорта Курумоч в Самаре - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Новый пассажирский терминал международного аэропорта "Курумоч" в Самаре. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пассажирам рейса "Аэрофлота" Самара - Москва, который вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам, будет предоставлен резервный борт, сообщили в авиакомпании.
Ранее Приволжская транспортная прокуратура сообщила о возвращении самолета "Аэрофлота" в самарский аэропорт Курумоч по технической причине. Пострадавших нет. На борту находились 128 пассажиров и шесть членов экипажа.
"Самолет, выполнявший рейс SU1217 Самара - Москва от 26.11.2023, после взлета вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Посадка выполнена в штатном режиме. Принято решение о замене воздушного судна на резервный борт", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что на время ожидания пассажирам предоставлены напитки и питание. Также в качестве компенсации за доставленные неудобства пассажирам будут начислены мили программы "Аэрофлот Бонус".
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