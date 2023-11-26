Рейтинг@Mail.ru
Число жертв рейда Израиля на Западном берегу выросло до четырех человек - РИА Новости, 26.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:51 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/reyd-1911884075.html
Число жертв рейда Израиля на Западном берегу выросло до четырех человек
Число жертв рейда Израиля на Западном берегу выросло до четырех человек - РИА Новости, 26.11.2023
Число жертв рейда Израиля на Западном берегу выросло до четырех человек
Число палестинцев, погибших в результате израильского рейда в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, выросло до четырех, сообщил минздрав Палестины. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T02:51
2023-11-26T02:51
в мире
израиль
западный берег реки иордан
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807614651_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d72b0f7a9f376b262521547dbd10938f.jpg
ГАЗА, 26 ноя - РИА Новости. Число палестинцев, погибших в результате израильского рейда в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, выросло до четырех, сообщил минздрав Палестины. Ранее минздрав сообщал о двух погибших в Дженине. Также сообщалось о гибели одного человека в городе Рамалла. "Четыре палестинца погибли от огня израильских войск в результате израильского рейда в городе Дженин на Западном берегу", - говорится в заявлении. По палестинским данным, с 7 октября 245 человека погибли на Западном берегу в результате действий израильских военных.
https://ria.ru/20231126/zapadnyy_bereg-1911882341.html
израиль
западный берег реки иордан
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807614651_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0caedbdad61b558704d6bd9cdfd35dc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, западный берег реки иордан, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Западный берег реки Иордан, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Число жертв рейда Израиля на Западном берегу выросло до четырех человек

Число жертв израильского рейда в Дженине на Западном берегу выросло до четырех

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки
Израильские танки - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАЗА, 26 ноя - РИА Новости. Число палестинцев, погибших в результате израильского рейда в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, выросло до четырех, сообщил минздрав Палестины.
Ранее минздрав сообщал о двух погибших в Дженине. Также сообщалось о гибели одного человека в городе Рамалла.
"Четыре палестинца погибли от огня израильских войск в результате израильского рейда в городе Дженин на Западном берегу", - говорится в заявлении.
По палестинским данным, с 7 октября 245 человека погибли на Западном берегу в результате действий израильских военных.
Колючая проволока на окраине Иерусалима в городе Вифлееме на Западном берегу - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
В результате обстрела на Западном берегу погиб палестинец
Вчера, 01:43
 
В миреИзраильЗападный берег реки ИорданПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала