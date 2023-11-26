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Число жертв рейда Израиля на Западном берегу выросло до четырех человек
Число жертв рейда Израиля на Западном берегу выросло до четырех человек - РИА Новости, 26.11.2023
Число жертв рейда Израиля на Западном берегу выросло до четырех человек
Число палестинцев, погибших в результате израильского рейда в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, выросло до четырех, сообщил минздрав Палестины. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T02:51
2023-11-26T02:51
2023-11-26T02:51
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западный берег реки иордан
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГАЗА, 26 ноя - РИА Новости. Число палестинцев, погибших в результате израильского рейда в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, выросло до четырех, сообщил минздрав Палестины. Ранее минздрав сообщал о двух погибших в Дженине. Также сообщалось о гибели одного человека в городе Рамалла. "Четыре палестинца погибли от огня израильских войск в результате израильского рейда в городе Дженин на Западном берегу", - говорится в заявлении. По палестинским данным, с 7 октября 245 человека погибли на Западном берегу в результате действий израильских военных.
https://ria.ru/20231126/zapadnyy_bereg-1911882341.html
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в мире, израиль, западный берег реки иордан, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Западный берег реки Иордан, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Число жертв рейда Израиля на Западном берегу выросло до четырех человек
Число жертв израильского рейда в Дженине на Западном берегу выросло до четырех