https://ria.ru/20231126/rebenok-1911933528.html

В Забайкалье при взрыве электроприбора пострадал ребенок

В Забайкалье при взрыве электроприбора пострадал ребенок - РИА Новости, 26.11.2023

В Забайкалье при взрыве электроприбора пострадал ребенок

Ребенка госпитализировали после взрыва бытового электроприбора в городе Балей Забайкальского края, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T14:38

2023-11-26T14:38

2023-11-26T14:38

происшествия

балей

забайкальский край

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ЧИТА, 26 ноя - РИА Новости. Ребенка госпитализировали после взрыва бытового электроприбора в городе Балей Забайкальского края, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Несовершеннолетний житель Балея 26 ноября получил травмы в результате взрыва бытового электроприбора. Мальчик госпитализирован в краевую детскую клиническую больницу. Состояние средней степени тяжести. Получает всю необходимую медицинскую помощь", - уточнили в пресс-службе. Отмечается, что обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные и следственные органы.

https://ria.ru/20231025/ozhogi-1905169388.html

балей

забайкальский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

происшествия, балей, забайкальский край