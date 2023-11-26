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В Забайкалье при взрыве электроприбора пострадал ребенок - РИА Новости, 26.11.2023
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14:38 26.11.2023
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В Забайкалье при взрыве электроприбора пострадал ребенок
В Забайкалье при взрыве электроприбора пострадал ребенок - РИА Новости, 26.11.2023
В Забайкалье при взрыве электроприбора пострадал ребенок
Ребенка госпитализировали после взрыва бытового электроприбора в городе Балей Забайкальского края, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T14:38
2023-11-26T14:38
происшествия
балей
забайкальский край
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ЧИТА, 26 ноя - РИА Новости. Ребенка госпитализировали после взрыва бытового электроприбора в городе Балей Забайкальского края, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Несовершеннолетний житель Балея 26 ноября получил травмы в результате взрыва бытового электроприбора. Мальчик госпитализирован в краевую детскую клиническую больницу. Состояние средней степени тяжести. Получает всю необходимую медицинскую помощь", - уточнили в пресс-службе. Отмечается, что обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные и следственные органы.
https://ria.ru/20231025/ozhogi-1905169388.html
балей
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происшествия, балей, забайкальский край
Происшествия, Балей, Забайкальский край
В Забайкалье при взрыве электроприбора пострадал ребенок

В Забайкалье ребенка госпитализировали из-за взрыва электроприбора

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЧИТА, 26 ноя - РИА Новости. Ребенка госпитализировали после взрыва бытового электроприбора в городе Балей Забайкальского края, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Несовершеннолетний житель Балея 26 ноября получил травмы в результате взрыва бытового электроприбора. Мальчик госпитализирован в краевую детскую клиническую больницу. Состояние средней степени тяжести. Получает всю необходимую медицинскую помощь", - уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные и следственные органы.
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В Дагестане подросток получил ожоги всего тела при взрыве газа
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ПроисшествияБалейЗабайкальский край
 
 
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