https://ria.ru/20231126/rebenok-1911933528.html
В Забайкалье при взрыве электроприбора пострадал ребенок
В Забайкалье при взрыве электроприбора пострадал ребенок - РИА Новости, 26.11.2023
В Забайкалье при взрыве электроприбора пострадал ребенок
Ребенка госпитализировали после взрыва бытового электроприбора в городе Балей Забайкальского края, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T14:38
2023-11-26T14:38
2023-11-26T14:38
происшествия
балей
забайкальский край
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ЧИТА, 26 ноя - РИА Новости. Ребенка госпитализировали после взрыва бытового электроприбора в городе Балей Забайкальского края, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Несовершеннолетний житель Балея 26 ноября получил травмы в результате взрыва бытового электроприбора. Мальчик госпитализирован в краевую детскую клиническую больницу. Состояние средней степени тяжести. Получает всю необходимую медицинскую помощь", - уточнили в пресс-службе. Отмечается, что обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные и следственные органы.
https://ria.ru/20231025/ozhogi-1905169388.html
балей
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, балей, забайкальский край
Происшествия, Балей, Забайкальский край
В Забайкалье при взрыве электроприбора пострадал ребенок
В Забайкалье ребенка госпитализировали из-за взрыва электроприбора