https://ria.ru/20231126/protest-1911960820.html

В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине

В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине - РИА Новости, 26.11.2023

В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине

Десятки человек в Амстердаме приняли участие в воскресенье в демонстрации против поставок оружия западными странами Украине, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T18:18

2023-11-26T18:18

2023-11-26T18:49

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АМСТЕРДАМ, 26 ноя - РИА Новости. Десятки человек в Амстердаме приняли участие в воскресенье в демонстрации против поставок оружия западными странами Украине, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Демонстранты, выступающие против поставок Западом вооружений Украине, вышли в воскресенье днем на площадь Дам в центре Амстердама, несмотря на дождливую погоду. Согласованная с властями города акция прошла в присутствии полиции. По оценке корреспондента РИА Новости, в акции приняли участие несколько десятков человек. Собравшиеся принесли с собой голубые флаги с голубем, символизирующие мир, и флаги России. Также протестующие вышли на демонстрацию с плакатами и баннерами, надписи на которых гласили "За мир с Россией!" и Нет оружию ради мира!". Колонна протестующих прошла шествием от площади в сторону Центрального вокзала. Акция прошла мирно. Ранее одна из организаторов демонстрации, голландка Петра Оттенхоф в беседе с РИА Новости выразила надежду на изменения в политике Нидерландов относительно поставок вооружений Украине после парламентских выборов. Досрочные парламентские выборы прошли в Нидерландах 22 ноября. В них приняли участие 26 политических партий. Явка, по последним данным, составила 77,8%. Согласно последнему прогнозу информационного агентства ANP, крайне правая "Партия свободы" (PVV) Герта Вилдерса станет крупнейшей партией в палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов, количество прогнозируемых ей депутатских мест увеличилось до 37. Лидер "Партии свободы" Виллер известен своей жесткой позицией в отношении мигрантов. Кроме того, его партия критически относится к исламу, мультикультурному обществу и политике ЕС. Сторонники Вилдерса выступают за выход Нидерландов из ЕС, отказ от евро и возврат национальной валюты - гульдена. Вилдерс является противником санкций ЕС в отношении России и не поддерживает поставки оружия Украине. Политик был одним из депутатов, отказавшихся присутствовать в Палате представителей Нидерландов во время выступления Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20231125/razminirovanie-1911847261.html

https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Демонстрация в Амстердаме против поставок оружия Украине Десятки человек в Амстердаме приняли участие в воскресенье в демонстрации против поставок оружия западными странами Украине, передает корреспондент РИА Новости. 2023-11-26T18:18 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нидерланды, украина, россия, владимир зеленский, герт вилдерс, евросоюз, партия свободы