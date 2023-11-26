В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине
Десятки человек в Амстердаме вышли на демонстрацию против поставок оружия Киеву
АМСТЕРДАМ, 26 ноя - РИА Новости. Десятки человек в Амстердаме приняли участие в воскресенье в демонстрации против поставок оружия западными странами Украине, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Демонстранты, выступающие против поставок Западом вооружений Украине, вышли в воскресенье днем на площадь Дам в центре Амстердама, несмотря на дождливую погоду. Согласованная с властями города акция прошла в присутствии полиции.
По оценке корреспондента РИА Новости, в акции приняли участие несколько десятков человек. Собравшиеся принесли с собой голубые флаги с голубем, символизирующие мир, и флаги России.
Также протестующие вышли на демонстрацию с плакатами и баннерами, надписи на которых гласили "За мир с Россией!" и Нет оружию ради мира!".
Колонна протестующих прошла шествием от площади в сторону Центрального вокзала. Акция прошла мирно.
Ранее одна из организаторов демонстрации, голландка Петра Оттенхоф в беседе с РИА Новости выразила надежду на изменения в политике Нидерландов относительно поставок вооружений Украине после парламентских выборов.
Досрочные парламентские выборы прошли в Нидерландах 22 ноября. В них приняли участие 26 политических партий. Явка, по последним данным, составила 77,8%. Согласно последнему прогнозу информационного агентства ANP, крайне правая "Партия свободы" (PVV) Герта Вилдерса станет крупнейшей партией в палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов, количество прогнозируемых ей депутатских мест увеличилось до 37.
Лидер "Партии свободы" Виллер известен своей жесткой позицией в отношении мигрантов. Кроме того, его партия критически относится к исламу, мультикультурному обществу и политике ЕС. Сторонники Вилдерса выступают за выход Нидерландов из ЕС, отказ от евро и возврат национальной валюты - гульдена.
Вилдерс является противником санкций ЕС в отношении России и не поддерживает поставки оружия Украине. Политик был одним из депутатов, отказавшихся присутствовать в Палате представителей Нидерландов во время выступления Владимира Зеленского.