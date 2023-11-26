https://ria.ru/20231126/prazdnovanie-1911888752.html

Тысячи палестинцев празднуют освобождение Израилем заключенных

Тысячи палестинцев празднуют освобождение Израилем заключенных - РИА Новости, 26.11.2023

Тысячи палестинцев празднуют освобождение Израилем заключенных

Тысячи жителей Палестинской автономии в эти минуты принимают участие в праздновании освобождения из израильских тюрем заключенных, которых обменяли по условиям... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T05:23

2023-11-26T05:23

2023-11-26T11:02

израиль

рамалла

палестина

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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ЭЛЬ-БЕРА (Западный берег), 26 ноя - РИА Новости. Тысячи жителей Палестинской автономии в эти минуты принимают участие в праздновании освобождения из израильских тюрем заключенных, которых обменяли по условиям соглашения о перемирии между ХАМАС и Израилем, сообщает с места корреспондент РИА Новости. Празднование проходит на центральной площади города Эль-Бера, расположенного в нескольких километрах от Рамаллы. Бывших заключенных, которые являются подростками, несут на плечах их радостные друзья и родственники. Тут же установлена сцена, с которой громогласно вещают сменяющие друг друга ораторы. В руках у многих собравшихся флаги Палестины, а также палестинского движения ХАМАС. "В тюрьмах остается еще очень много наших братьев, у них очень тяжелое положение там. Сопротивление победит, оккупанты будут повержены", - сказал РИА Новости Хамада Абу Самра. Часом ранее автобусы со второй группой бывших палестинских заключенных, освобожденных из разных израильских тюрем, прибыли в города Бейтуния и Эль-Бера. Всего во второй день на свободу были выпущены 39 палестинцев, среди которых шесть женщин. В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. В пятницу в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС. В рамках первого этапа властям Израиля была передана группа из 13 израильских заложников - женщин и детей. Израиль в свою очередь освободил 39 палестинских заключенных, среди которых 24 женщины. В субботу сделка между ХАМАС и Израилем о четырехдневном перемирии и обмене заложниками и заключенными оказалась на грани срыва после того, как ХАМАС обвинил Израиль в блокировании завоза гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа. Усилиями посредников кризис был преодолен, и катарцы объявили, что на свободу выходят 13 заложников-израильтян, 39 палестинских заключенных, а также семеро иностранцев, которых ХАМАС отпускает вне рамок сделки.

https://ria.ru/20231126/miting-1911878359.html

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рамалла

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, рамалла, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире