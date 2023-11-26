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Украинский телеканал раскрыл шокирующие цифры потерь ВСУ - РИА Новости, 26.11.2023
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15:52 26.11.2023 (обновлено: 23:51 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/poteri-1911942608.html
Украинский телеканал раскрыл шокирующие цифры потерь ВСУ
Украинский телеканал раскрыл шокирующие цифры потерь ВСУ - РИА Новости, 26.11.2023
Украинский телеканал раскрыл шокирующие цифры потерь ВСУ
Украинский телеканал "1+1" во время эфира сообщил о более чем миллионе погибших и пропавших без вести солдат ВСУ. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T15:52
2023-11-26T23:51
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украинский телеканал "1+1" во время эфира сообщил о более чем миллионе погибших и пропавших без вести солдат ВСУ.Уточняется, что эти сведения были указаны в бегущей строке. Среди прочего там сообщалось о потерях ВСУ в количестве 1 126 652 человек пропавшими и убитыми.На прошлой неделе британское издание The Economist сообщало, что в США оценивают общие потери украинских войск в конфликте в 190 тысяч. Речь шла об убитых и раненых солдатах. При этом год назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ВСУ потеряли 100 тысяч человек. Позже этот абзац удалили из письменного и из видеозаявления председателя ЕК. Как объясняла официальный представитель ведомства Дана Спинат, была допущена неточность, а оценка основывалась на "данных внешних источников".
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в мире, вооруженные силы украины, украина, киев, россия, политика
В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Киев, Россия, Политика
Украинский телеканал раскрыл шокирующие цифры потерь ВСУ

Украинский телеканал 1+1 сообщил об 1,1 миллиона погибших и пропавших бойцов ВСУ

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ под Авдеевкой
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ под Авдеевкой. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украинский телеканал "1+1" во время эфира сообщил о более чем миллионе погибших и пропавших без вести солдат ВСУ.
Уточняется, что эти сведения были указаны в бегущей строке. Среди прочего там сообщалось о потерях ВСУ в количестве 1 126 652 человек пропавшими и убитыми.
Кадр из видео, распространившегося в интернете, на котором показана бегущая строка телеканала "1+1" с цифрой пропавших без вести боевиков ВСУ
Кадр из видео, распространившегося в интернете, на котором показана бегущая строка телеканала 1+1 с цифрой пропавших без вести боевиков ВСУ
Кадр из видео, распространившегося в интернете, на котором показана бегущая строка телеканала "1+1" с цифрой пропавших без вести боевиков ВСУ
На прошлой неделе британское издание The Economist сообщало, что в США оценивают общие потери украинских войск в конфликте в 190 тысяч. Речь шла об убитых и раненых солдатах.
При этом год назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ВСУ потеряли 100 тысяч человек. Позже этот абзац удалили из письменного и из видеозаявления председателя ЕК. Как объясняла официальный представитель ведомства Дана Спинат, была допущена неточность, а оценка основывалась на "данных внешних источников".
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