Украинский телеканал раскрыл шокирующие цифры потерь ВСУ
Украинский телеканал 1+1 сообщил об 1,1 миллиона погибших и пропавших бойцов ВСУ
© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ под Авдеевкой
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ под Авдеевкой. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украинский телеканал "1+1" во время эфира сообщил о более чем миллионе погибших и пропавших без вести солдат ВСУ.
Уточняется, что эти сведения были указаны в бегущей строке. Среди прочего там сообщалось о потерях ВСУ в количестве 1 126 652 человек пропавшими и убитыми.
Кадр из видео, распространившегося в интернете, на котором показана бегущая строка телеканала "1+1" с цифрой пропавших без вести боевиков ВСУ
Кадр из видео, распространившегося в интернете, на котором показана бегущая строка телеканала "1+1" с цифрой пропавших без вести боевиков ВСУ
На прошлой неделе британское издание The Economist сообщало, что в США оценивают общие потери украинских войск в конфликте в 190 тысяч. Речь шла об убитых и раненых солдатах.
При этом год назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ВСУ потеряли 100 тысяч человек. Позже этот абзац удалили из письменного и из видеозаявления председателя ЕК. Как объясняла официальный представитель ведомства Дана Спинат, была допущена неточность, а оценка основывалась на "данных внешних источников".