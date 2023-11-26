https://ria.ru/20231126/pomosch-1911992805.html

В конгрессе рассказали о трудностях с пакетом помощи для Украины и Израиля

В конгрессе рассказали о трудностях с пакетом помощи для Украины и Израиля - РИА Новости, 26.11.2023

В конгрессе рассказали о трудностях с пакетом помощи для Украины и Израиля

Пакет помощи Украине и Израилю будет "очень трудно" принять до конца года, основным препятствием является политика американских властей в отношении безопасности РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T22:39

2023-11-26T22:39

2023-11-26T22:43

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пакет помощи Украине и Израилю будет "очень трудно" принять до конца года, основным препятствием является политика американских властей в отношении безопасности на южной границе США, сообщил американский конгрессмен Майкл Тернер. Белый дом ранее запросил у конгресса 105 миллиардов долларов для поддержки Израиля, Украины, политики США в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на другие нужды. Контролируемая республиканцами палата представителей пока отказывалась рассматривать этот запрос совместно, предлагая разделить помощь Украине и некоторые другие позиции, чтобы провести по ним отдельное обсуждение. "Я думаю, что до конца года это будет сделать очень трудно", - заявил конгрессмен в эфире телеканала NBC. По мнению Тернера, препятствием является политика Белого дома в отношении ситуации с безопасностью на границе США с Мексикой. Несмотря на включение финансирования безопасности южной границы в пакет, изменений в политике Белого дома по отношению к ней нет, отмечает политик. Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что помощь США Украине под угрозой. В ноябре телеканал NBC провел опрос, согласно которому около 75% опрошенных американцев заявили, что поддерживают увеличение финансирования для обеспечения безопасности на границе с Мексикой, что оказалось больше, чем выступающих за увеличение помощи Украине. Рекордное число мигрантов прибыли на южную границу США при администрации Джо Байдена, их приток побил рекорды в 2021 и 2022 годах и превысил 2,3 миллиона человек. Власти США заявили, что в 2023 финансовом году они столкнулись с более чем 1,2 миллиона мигрантов. При этом Fox News и другие американские СМИ оценивают число нелегальных мигрантов, попавших в США за время работы Байдена в должности президента, более чем в 6 миллионов человек. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231124/pomosch-1911714569.html

https://ria.ru/20231123/ukraina-1911314402.html

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