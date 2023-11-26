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Президент Польши приведет к присяге правительство Моравецкого - РИА Новости, 26.11.2023
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13:29 26.11.2023 (обновлено: 13:30 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/polsha-1911926041.html
Президент Польши приведет к присяге правительство Моравецкого
Президент Польши приведет к присяге правительство Моравецкого - РИА Новости, 26.11.2023
Президент Польши приведет к присяге правительство Моравецкого
Президент Польши Анджей Дуда в понедельник вечером приведет к присяге правительство Матеуша Моравецкого, сообщил в эфире Польского телевидения госсекретарь... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T13:29
2023-11-26T13:30
в мире
польша
матеуш моравецкий
анджей дуда
дональд туск
европейский совет
право и справедливость
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ВАРШАВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда в понедельник вечером приведет к присяге правительство Матеуша Моравецкого, сообщил в эфире Польского телевидения госсекретарь Канцелярии президента Войцех Коларский. Он уточнил, что после присяги у Моравецкого будет две недели на получение вотума доверия от сейма (нижняя палата парламента). "Президент Анджей Дуда придерживается всех конституционных сроков. В понедельник, 27 ноября, в 16.30 (18.30 мск) в президентском дворце состоится присяга правительства Матеуша Моравецкого, у которого с этого момента будет две недели, чтобы получить большинство в Сейме", - сказал Коларский. Недавно польская оппозиция под руководством Дональда Туска одержала серьезный успех на парламентских выборах. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам выборов 15 октября "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Тем не менее, партия Качиньского объявила себя победителем, набравшим больше других политических сил голосов избирателей. На этом основании PiS заявило о своем праве сформировать правительство и выдвинуло кандидатом в премьер-министры Моравецкого. В свою очередь, разрозненная оппозиция перед началом работы парламента заключила коалиционное соглашение и формально имея более половины депутатских мандатов заявила о своем праве сформировать кабинет министров, выдвинув в премьеры экс-главу Европейского совета Дональда Туска.
https://ria.ru/20231123/reshenie-1911218320.html
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в мире, польша, матеуш моравецкий, анджей дуда, дональд туск, европейский совет, право и справедливость
В мире, Польша, Матеуш Моравецкий, Анджей Дуда, Дональд Туск, Европейский совет, Право и справедливость
Президент Польши приведет к присяге правительство Моравецкого

Президент Польши Дуда в понедельник приведет к присяге правительство Моравецкого

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
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ВАРШАВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда в понедельник вечером приведет к присяге правительство Матеуша Моравецкого, сообщил в эфире Польского телевидения госсекретарь Канцелярии президента Войцех Коларский.
Он уточнил, что после присяги у Моравецкого будет две недели на получение вотума доверия от сейма (нижняя палата парламента).
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"Президент Анджей Дуда придерживается всех конституционных сроков. В понедельник, 27 ноября, в 16.30 (18.30 мск) в президентском дворце состоится присяга правительства Матеуша Моравецкого, у которого с этого момента будет две недели, чтобы получить большинство в Сейме", - сказал Коларский.
Недавно польская оппозиция под руководством Дональда Туска одержала серьезный успех на парламентских выборах. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам выборов 15 октября "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".
Тем не менее, партия Качиньского объявила себя победителем, набравшим больше других политических сил голосов избирателей. На этом основании PiS заявило о своем праве сформировать правительство и выдвинуло кандидатом в премьер-министры Моравецкого.
В свою очередь, разрозненная оппозиция перед началом работы парламента заключила коалиционное соглашение и формально имея более половины депутатских мандатов заявила о своем праве сформировать кабинет министров, выдвинув в премьеры экс-главу Европейского совета Дональда Туска.
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В миреПольшаМатеуш МоравецкийАнджей ДудаДональд ТускЕвропейский советПраво и справедливость
 
 
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