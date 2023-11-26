https://ria.ru/20231126/polozhenie-1911935680.html
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 26.11.2023
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении
Российские военные улучшили позиции на Южнодонецком направлении, уничтожив до 80 солдат ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T14:50
2023-11-26T14:50
2023-11-26T15:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910372539_377:313:3072:1829_1920x0_80_0_0_cfa7df16ef5eac39d7e03fdc3fee4108.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские военные улучшили позиции на Южнодонецком направлении, уничтожив до 80 солдат ВСУ, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченко Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю", — говорится в сводке.Помимо этого, удалось нанести огневое поражение живой силе и технике 127-й бригады территориальной обороны возле Приютного в Запорожской области.Потери противника составили:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила четыре атаки штурмовых отрядов 57-й мотопехотной и 43-й механизированной бригад ВСУ в районах Синьковки и Ивановки в Харьковской области. Также российские бойцы поразили живую силу и технику 14-й механизированной бригады, 101-й, 103-й и 105-й бригад территориальной обороны возле Ивановки, Кисловки и Котляровки.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" отразила атаку штурмовых отрядов 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Помимо этого, нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны возле Серебрянки, Григоровки и Ямполовки в ДНР.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" отразила три атаки солдат 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Ленинского, поселков Шум и Марьинка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, удалось поразить живую силу и технику 5-й, 80-й штурмовых, 28-й, 30-й, 42-й и 93-й механизированных бригад возле Артемовского, Клещеевки, Богдановки, Курдюмовки и Андреевки. Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе поражены:Запорожское направлениеРоссийские военные при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу 33-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские подразделения нанесли поражение живой силе и технике украинской 35-й бригады морской пехоты возле Тягинки в Херсонской области.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в 128 районах. Также они поразили хранилища авиационного топлива в Полтавской области и арсенал авиационных боеприпасов в Черкасской области.В свою очередь, средства ПВО сбили два украинских истребителя Су-27 и один МиГ-29, перехватили 17 снарядов РСЗО HIMARS и уничтожили 53 беспилотника.
https://radiosputnik.ru/20231126/zima-1911909660.html
https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910933589.html
https://ria.ru/20231122/yadernaya_triada-1910921584.html
https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html
https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Донецкая Народная Республика
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости.
Российские военные улучшили позиции на Южнодонецком направлении, уничтожив до 80 солдат ВСУ, сообщили
в Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченко Донецкой Народной Республики
и улучшили положение по переднему краю", — говорится в сводке.
Помимо этого, удалось нанести огневое поражение живой силе и технике 127-й бригады территориальной обороны возле Приютного в Запорожской области
.
Потери противника составили:
- до 80 военнослужащих;
- два автомобиля.
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Группировка войск "Запад" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила четыре атаки штурмовых отрядов 57-й мотопехотной и 43-й механизированной бригад ВСУ в районах Синьковки и Ивановки в Харьковской области
. Также российские бойцы поразили живую силу и технику 14-й механизированной бригады, 101-й, 103-й и 105-й бригад территориальной обороны возле Ивановки, Кисловки и Котляровки.
Потери противника составили:
- до 20 военнослужащих;
- два пикапа.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- артиллерийскую систему М777 производства США;
- самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
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Краснолиманское направление
Группировка войск "Центр" отразила атаку штурмовых отрядов 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Помимо этого, нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны возле Серебрянки, Григоровки и Ямполовки в ДНР.
Потери противника составили:
- до 60 военнослужащих;
- два автомобиля.
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Группировка войск "Юг" отразила три атаки солдат 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Ленинского, поселков Шум и Марьинка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, удалось поразить живую силу и технику 5-й, 80-й штурмовых, 28-й, 30-й, 42-й и 93-й механизированных бригад возле Артемовского
, Клещеевки
, Богдановки, Курдюмовки и Андреевки.
Потери противника составили:
- до 200 военнослужащих;
- один танк;
- шесть автомобилей.
Также при контрбатарейной борьбе поражены:
- самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши;
- две гаубицы "Акация";
- орудие "Мста-Б";
- гаубица Д-20;
- самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
- гаубица Д-30;
- орудие М119 производства США.
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Российские военные при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу 33-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино в Запорожской области.
Потери противника составили:
- до 35 военнослужащих;
- один танк;
- два автомобиля.
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Российские подразделения нанесли поражение живой силе и технике украинской 35-й бригады морской пехоты возле Тягинки в Херсонской области
.
Потери противника составили:
- до 55 военнослужащих;
- четыре автомобиля.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- гаубицу "Мста-Б";
- радиолокационную станцию;
- самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США.
Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в 128 районах. Также они поразили хранилища авиационного топлива в Полтавской области
и арсенал авиационных боеприпасов в Черкасской области
.
В свою очередь, средства ПВО сбили два украинских истребителя Су-27
и один МиГ-29
, перехватили 17 снарядов РСЗО HIMARS и уничтожили 53 беспилотника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине