https://ria.ru/20231126/polozhenie-1911935680.html

Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении

Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 26.11.2023

Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении

Российские военные улучшили позиции на Южнодонецком направлении, уничтожив до 80 солдат ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T14:50

2023-11-26T14:50

2023-11-26T15:28

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские военные улучшили позиции на Южнодонецком направлении, уничтожив до 80 солдат ВСУ, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченко Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю", — говорится в сводке.Помимо этого, удалось нанести огневое поражение живой силе и технике 127-й бригады территориальной обороны возле Приютного в Запорожской области.Потери противника составили:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила четыре атаки штурмовых отрядов 57-й мотопехотной и 43-й механизированной бригад ВСУ в районах Синьковки и Ивановки в Харьковской области. Также российские бойцы поразили живую силу и технику 14-й механизированной бригады, 101-й, 103-й и 105-й бригад территориальной обороны возле Ивановки, Кисловки и Котляровки.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" отразила атаку штурмовых отрядов 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Помимо этого, нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны возле Серебрянки, Григоровки и Ямполовки в ДНР.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" отразила три атаки солдат 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Ленинского, поселков Шум и Марьинка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, удалось поразить живую силу и технику 5-й, 80-й штурмовых, 28-й, 30-й, 42-й и 93-й механизированных бригад возле Артемовского, Клещеевки, Богдановки, Курдюмовки и Андреевки. Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе поражены:Запорожское направлениеРоссийские военные при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу 33-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские подразделения нанесли поражение живой силе и технике украинской 35-й бригады морской пехоты возле Тягинки в Херсонской области.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в 128 районах. Также они поразили хранилища авиационного топлива в Полтавской области и арсенал авиационных боеприпасов в Черкасской области.В свою очередь, средства ПВО сбили два украинских истребителя Су-27 и один МиГ-29, перехватили 17 снарядов РСЗО HIMARS и уничтожили 53 беспилотника.

https://radiosputnik.ru/20231126/zima-1911909660.html

https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910933589.html

https://ria.ru/20231122/yadernaya_triada-1910921584.html

https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html

https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html

запорожская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, донецкая народная республика