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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 26.11.2023
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09:32 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/pogoda-1911902162.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 26.11.2023
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Вечерняя метель и до минус шести градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T09:32
2023-11-26T09:32
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Вечерняя метель и до минус шести градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что в воскресенье погода в московском регионе будет обусловлена влиянием теплого атмосферного фронта, связанного с южным циклоном. "Облачно, вечером после 18.00-19.00 часов начнется снег, метель. Ветер восточный, северо-восточный четыре-девять метров в секунду, вечером порывистый. В Москве минус четыре-шесть градусов, в Подмосковье минус два-семь градусов", - сказал Тишковец. Он также уточнил, что атмосферное давление будет падать и составит 735 миллиметров ртутного столба.
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москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

В Москве в воскресенье ожидается вечерняя метель и до минус шести градусов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛюди на смотровой площадке на Воробьевых горах в Москве
Люди на смотровой площадке на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Люди на смотровой площадке на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Вечерняя метель и до минус шести градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик пояснил, что в воскресенье погода в московском регионе будет обусловлена влиянием теплого атмосферного фронта, связанного с южным циклоном.
"Облачно, вечером после 18.00-19.00 часов начнется снег, метель. Ветер восточный, северо-восточный четыре-девять метров в секунду, вечером порывистый. В Москве минус четыре-шесть градусов, в Подмосковье минус два-семь градусов", - сказал Тишковец.
Он также уточнил, что атмосферное давление будет падать и составит 735 миллиметров ртутного столба.
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МоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений ТишковецПогода
 
 
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