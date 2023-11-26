https://ria.ru/20231126/pogoda-1911902162.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 26.11.2023
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Вечерняя метель и до минус шести градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T09:32
2023-11-26T09:32
2023-11-26T09:32
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Вечерняя метель и до минус шести градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что в воскресенье погода в московском регионе будет обусловлена влиянием теплого атмосферного фронта, связанного с южным циклоном. "Облачно, вечером после 18.00-19.00 часов начнется снег, метель. Ветер восточный, северо-восточный четыре-девять метров в секунду, вечером порывистый. В Москве минус четыре-шесть градусов, в Подмосковье минус два-семь градусов", - сказал Тишковец. Он также уточнил, что атмосферное давление будет падать и составит 735 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20231113/moskva-1909108454.html
москва
московская область (подмосковье)
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
В Москве в воскресенье ожидается вечерняя метель и до минус шести градусов