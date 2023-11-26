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ХАМАС призвало продлить перемирие
ХАМАС призвало продлить перемирие - РИА Новости, 26.11.2023
ХАМАС призвало продлить перемирие
Палестинское движение ХАМАС выступает за продление перемирия с Израилем после окончания 4-х дневного периода, стремясь увеличить число освобожденных, говорится... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T21:54
2023-11-26T21:54
2023-11-26T21:57
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
в мире
катар
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ТУНИС, 26 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС выступает за продление перемирия с Израилем после окончания 4-х дневного периода, стремясь увеличить число освобожденных, говорится в заявлении организации."Исламское движение сопротивления ХАМАС стремится продлить перемирие после окончания четырехдневного периода, с серьезностью стремясь увеличить число освобожденных задержанных, как указано в соглашении о гуманитарном перемирии", - говорится в заявлении движения в Telegram-канале.Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире, катар
ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, В мире, Катар
ХАМАС призвало продлить перемирие
ХАМАС выступило за продление перемирия после окончания четырехдневного периода