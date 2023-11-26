https://ria.ru/20231126/peremirie-1911988988.html

ХАМАС призвало продлить перемирие

ХАМАС призвало продлить перемирие - РИА Новости, 26.11.2023

ХАМАС призвало продлить перемирие

Палестинское движение ХАМАС выступает за продление перемирия с Израилем после окончания 4-х дневного периода, стремясь увеличить число освобожденных, говорится... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T21:54

2023-11-26T21:54

2023-11-26T21:57

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

в мире

катар

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ТУНИС, 26 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС выступает за продление перемирия с Израилем после окончания 4-х дневного периода, стремясь увеличить число освобожденных, говорится в заявлении организации."Исламское движение сопротивления ХАМАС стремится продлить перемирие после окончания четырехдневного периода, с серьезностью стремясь увеличить число освобожденных задержанных, как указано в соглашении о гуманитарном перемирии", - говорится в заявлении движения в Telegram-канале.Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.

израиль

катар

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире, катар