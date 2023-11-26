https://ria.ru/20231126/papa-1911932293.html

Папа Римский сообщил, что у него воспаление легких

Папа Римский сообщил, что у него воспаление легких - РИА Новости, 26.11.2023

Папа Римский сообщил, что у него воспаление легких

Папа Римский Франциск сообщил, что заболел воспалением легких, подтвердив при этом планы поехать в Дубай 1 декабря на климатическую конференцию ООН. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T14:25

2023-11-26T14:25

2023-11-26T14:49

папа римский

ватикан

дубай

земля

франциск (хорхе марио бергольо)

оон

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ВАТИКАН, 26 ноя – РИА Новости. Папа Римский Франциск сообщил, что заболел воспалением легких, подтвердив при этом планы поехать в Дубай 1 декабря на климатическую конференцию ООН."Сегодня я не могу выступить из окна (Апостольского дворца – ред), потому что у меня воспаление легких", - заявил он верующим в своем традиционном воскресном обращении.Ранее служба печати Святого престола сообщила, что понтифик из-за болезни не появится на площади святого Петра и выступит с воскресной проповедью по видео из капеллы своей резиденции.После короткого объявления понтифик сообщил, что за него выступит представитель Госсекретариата Ватикана монсеньор Паоло Лука Браида, который является автором проповедей понтифика.Болезненное состояние понтифика выдавали бледный цвет лица и слабый голос, а на тыльной стороне его ладони можно было заметить квадрат медицинского пластыря. Кроме того, пока Браида зачитывал проповедь, Папа перенес легкий приступ кашля.Понтифик, со слов представителя Ватикана, сохраняет намерение поехать в Дубай 1 декабря на климатическую конференцию ООН."Помимо войны, нашему миру угрожает другая опасность, климатическая, которая ставит под угрозу жизнь на Земле. Это противоречит замыслу Господа, который создал всё ради жизни. Поэтому в будущие выходные я отправлюсь в Дубай, чтобы выступить на Cop 28", - говорилось в обращении папы Франциска.В субботу утром ватиканская пресс-служба объявила о том, что все ранее запланированные на этот день аудиенции 86-летнего понтифика отменены "из-за легкого гриппозного состояния". Затем Папе провели компьютерную томографию, чтобы исключить риск легочных осложнений. Исследование дало отрицательный результат.В начале ноября папа Франциск в ходе одной из аудиенций в Апостольском дворце Ватикана посетовал на недомогание и не стал произносить подготовленную речь, попросив раздать текст присутствующим. Тогда служба печати Святого престола сообщила, что понтифик простудился. Тем не менее, в тот день папа Римский продолжал работать и принял участие во встрече с несколькими тысячами детей, прибывших в Ватикан со всего мира.

https://ria.ru/20231123/vstrecha-1911437048.html

https://ria.ru/20231124/gaza-1911685997.html

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папа римский, ватикан, дубай, земля, франциск (хорхе марио бергольо), оон