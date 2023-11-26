Рейтинг@Mail.ru
Белый дом допустил введение ограничений на поставки оружия Израилю - РИА Новости, 26.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:03 26.11.2023 (обновлено: 18:36 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/ogranicheniya-1911959022.html
Белый дом допустил введение ограничений на поставки оружия Израилю
Белый дом допустил введение ограничений на поставки оружия Израилю - РИА Новости, 26.11.2023
Белый дом допустил введение ограничений на поставки оружия Израилю
Соединенные Штаты могут ограничить поставки оружия Израилю, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T18:03
2023-11-26T18:36
в мире
израиль
россия
сша
владимир путин
джо байден
джейк салливан
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829885028_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_c9dec3e1bd125bb5c53ee66004ac40ff.jpg
ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты могут ограничить поставки оружия Израилю, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.Так он прокомментировал слова президента страны Джо Байдена, назвавшего введение условий на отправку военной помощи "стоящей идеей". &quot;Он (Байден. — Прим. ред.) ответил на вопрос и признал идею&quot;, — сказал Салливан.При этом советник президента подчеркнул, что американские власти считают эффективным свой нынешний подход в рамках палестино-израильского конфликта, поскольку он позволяет "достигать результатов". Речь идет о возвращении заложников, временном прекращении боевых действий и поставках гуманитарной помощи жителям сектора Газа. На вопрос ведущего, означает ли такая позиция Вашингтона, что "никаких ограничений не будет", Салливан ответил: "Нет, мы все видели, что он сказал. Он признал идею". В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.Перемирие началось утром в пятницу. По условиям сделки, оно может продлиться максимум десять дней. В рамках соглашения в сектор Газа будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом.Кроме того, за это время в два этапа могут освободить до 100 израильских заложников в обмен на 300 палестинских заключенных. В первые четыре дня предполагается вернуть 50 пленных. ХАМАС уже освободило 13 заложников, среди которых женщины и дети. Израиль, в свою очередь, отпустил две группы палестинских заключенных.Известно, что всего в руках ХАМАС более 200 пленных из Израиля.
https://ria.ru/20231126/mir-1911958388.html
https://ria.ru/20231126/osvobozhdenie-1911958710.html
https://ria.ru/20231126/izrail-1911950872.html
израиль
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829885028_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a3983d414087416565d3fb0f120e641.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, сша, владимир путин, джо байден, джейк салливан, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, США, Владимир Путин, Джо Байден, Джейк Салливан, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Белый дом допустил введение ограничений на поставки оружия Израилю

Советник Байдена допустил введение ограничений на поставки оружия Израилю

© AP Photo / Susan WalshCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты могут ограничить поставки оружия Израилю, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.
Так он прокомментировал слова президента страны Джо Байдена, назвавшего введение условий на отправку военной помощи "стоящей идеей".
Вид на обстрел сектора Газа из израильского города Сдерот - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
В США рассказали об условии для долгосрочного мира на Ближнем Востоке
Вчера, 17:58
«

"Он (Байден. — Прим. ред.) ответил на вопрос и признал идею", — сказал Салливан.

При этом советник президента подчеркнул, что американские власти считают эффективным свой нынешний подход в рамках палестино-израильского конфликта, поскольку он позволяет "достигать результатов". Речь идет о возвращении заложников, временном прекращении боевых действий и поставках гуманитарной помощи жителям сектора Газа.
На вопрос ведущего, означает ли такая позиция Вашингтона, что "никаких ограничений не будет", Салливан ответил: "Нет, мы все видели, что он сказал. Он признал идею".
В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.
Заложники, освобожденные движением ХАМАС - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
Бербок заявила, что ХАМАС освободило еще четверых граждан Германии
Вчера, 18:01
Перемирие началось утром в пятницу. По условиям сделки, оно может продлиться максимум десять дней. В рамках соглашения в сектор Газа будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом.
Кроме того, за это время в два этапа могут освободить до 100 израильских заложников в обмен на 300 палестинских заключенных. В первые четыре дня предполагается вернуть 50 пленных. ХАМАС уже освободило 13 заложников, среди которых женщины и дети. Израиль, в свою очередь, отпустил две группы палестинских заключенных.
Известно, что всего в руках ХАМАС более 200 пленных из Израиля.
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
Армия Израиля заявила о ликвидации командиров ХАМАС до начала перемирия
Вчера, 16:51
 
В миреИзраильРоссияСШАВладимир ПутинДжо БайденДжейк СалливанХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала