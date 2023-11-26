https://ria.ru/20231126/ogranicheniya-1911959022.html

Белый дом допустил введение ограничений на поставки оружия Израилю

Белый дом допустил введение ограничений на поставки оружия Израилю - РИА Новости, 26.11.2023

Белый дом допустил введение ограничений на поставки оружия Израилю

Соединенные Штаты могут ограничить поставки оружия Израилю, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T18:03

2023-11-26T18:03

2023-11-26T18:36

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ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты могут ограничить поставки оружия Израилю, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.Так он прокомментировал слова президента страны Джо Байдена, назвавшего введение условий на отправку военной помощи "стоящей идеей". "Он (Байден. — Прим. ред.) ответил на вопрос и признал идею", — сказал Салливан.При этом советник президента подчеркнул, что американские власти считают эффективным свой нынешний подход в рамках палестино-израильского конфликта, поскольку он позволяет "достигать результатов". Речь идет о возвращении заложников, временном прекращении боевых действий и поставках гуманитарной помощи жителям сектора Газа. На вопрос ведущего, означает ли такая позиция Вашингтона, что "никаких ограничений не будет", Салливан ответил: "Нет, мы все видели, что он сказал. Он признал идею". В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.Перемирие началось утром в пятницу. По условиям сделки, оно может продлиться максимум десять дней. В рамках соглашения в сектор Газа будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом.Кроме того, за это время в два этапа могут освободить до 100 израильских заложников в обмен на 300 палестинских заключенных. В первые четыре дня предполагается вернуть 50 пленных. ХАМАС уже освободило 13 заложников, среди которых женщины и дети. Израиль, в свою очередь, отпустил две группы палестинских заключенных.Известно, что всего в руках ХАМАС более 200 пленных из Израиля.

https://ria.ru/20231126/mir-1911958388.html

https://ria.ru/20231126/osvobozhdenie-1911958710.html

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