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Очередь из фур, ожидающих выезда в Литву, выросла до 145 машин - РИА Новости, 26.11.2023
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17:13 26.11.2023 (обновлено: 17:35 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/ochered-1911954501.html
Очередь из фур, ожидающих выезда в Литву, выросла до 145 машин
Очередь из фур, ожидающих выезда в Литву, выросла до 145 машин - РИА Новости, 26.11.2023
Очередь из фур, ожидающих выезда в Литву, выросла до 145 машин
Очередь из фур, ожидающих выезда в Литву из России, выросла до 145 машин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Калининградской таможни. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T17:13
2023-11-26T17:35
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калининградская область
россия
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КАЛИНИНГРАД, 26 ноя — РИА Новости. Очередь из фур, ожидающих выезда в Литву из России, выросла до 145 машин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Калининградской таможни.&quot;Сто двадцать грузовиков перед шлагбаумом, 25 на нейтральной полосе. Это участок дороги, который находится между пунктами пропуска. С 9 утра литовская сторона приняла всего 25 грузовых машин. Медленно работают. Три автомобиля в час примерно&quot;, — отметили в таможне.Накануне Федеральная таможенная служба сообщила, что на российско-литовском участке границы в Калининградской области образовалась очередь из 80 грузовых транспортных средств по причине замедленной работы литовских таможенников. При этом официальных разъяснений от Вильнюса не поступало.В пятницу власти Калининградской области призвали Литву к здравому смыслу и предупредили об экономических последствиях в случае закрытия единственного пункта пропуска "Кибартай" на границе с Россией. Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков, такие действия Вильнюса стали бы грубым нарушением транзитных обязательств.МАПП "Чернышевское" остался единственным доступным пунктом пропуска легкового и грузового транспорта через российско-литовскую границу. Остальные — всего их было четыре — прибалтийские соседи закрыли в прошлом году.
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литва, калининградская область, россия, в мире
Литва, Калининградская область, Россия, В мире
Очередь из фур, ожидающих выезда в Литву, выросла до 145 машин

Очередь из фур, ожидающих выезда в Литву из России, выросла до 145 машин

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкОчереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области
Очереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Очереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области
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КАЛИНИНГРАД, 26 ноя — РИА Новости. Очередь из фур, ожидающих выезда в Литву из России, выросла до 145 машин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Калининградской таможни.
«

"Сто двадцать грузовиков перед шлагбаумом, 25 на нейтральной полосе. Это участок дороги, который находится между пунктами пропуска. С 9 утра литовская сторона приняла всего 25 грузовых машин. Медленно работают. Три автомобиля в час примерно", — отметили в таможне.

Накануне Федеральная таможенная служба сообщила, что на российско-литовском участке границы в Калининградской области образовалась очередь из 80 грузовых транспортных средств по причине замедленной работы литовских таможенников. При этом официальных разъяснений от Вильнюса не поступало.
В пятницу власти Калининградской области призвали Литву к здравому смыслу и предупредили об экономических последствиях в случае закрытия единственного пункта пропуска "Кибартай" на границе с Россией. Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков, такие действия Вильнюса стали бы грубым нарушением транзитных обязательств.
МАПП "Чернышевское" остался единственным доступным пунктом пропуска легкового и грузового транспорта через российско-литовскую границу. Остальные — всего их было четыре — прибалтийские соседи закрыли в прошлом году.
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