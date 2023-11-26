Очередь из фур, ожидающих выезда в Литву, выросла до 145 машин
Очередь из фур, ожидающих выезда в Литву из России, выросла до 145 машин
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Очереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области
КАЛИНИНГРАД, 26 ноя — РИА Новости. Очередь из фур, ожидающих выезда в Литву из России, выросла до 145 машин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Калининградской таможни.
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"Сто двадцать грузовиков перед шлагбаумом, 25 на нейтральной полосе. Это участок дороги, который находится между пунктами пропуска. С 9 утра литовская сторона приняла всего 25 грузовых машин. Медленно работают. Три автомобиля в час примерно", — отметили в таможне.
Накануне Федеральная таможенная служба сообщила, что на российско-литовском участке границы в Калининградской области образовалась очередь из 80 грузовых транспортных средств по причине замедленной работы литовских таможенников. При этом официальных разъяснений от Вильнюса не поступало.
В пятницу власти Калининградской области призвали Литву к здравому смыслу и предупредили об экономических последствиях в случае закрытия единственного пункта пропуска "Кибартай" на границе с Россией. Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков, такие действия Вильнюса стали бы грубым нарушением транзитных обязательств.
МАПП "Чернышевское" остался единственным доступным пунктом пропуска легкового и грузового транспорта через российско-литовскую границу. Остальные — всего их было четыре — прибалтийские соседи закрыли в прошлом году.