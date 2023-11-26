https://ria.ru/20231126/ochered-1911954501.html

Очередь из фур, ожидающих выезда в Литву, выросла до 145 машин

Очередь из фур, ожидающих выезда в Литву, выросла до 145 машин - РИА Новости, 26.11.2023

Очередь из фур, ожидающих выезда в Литву, выросла до 145 машин

Очередь из фур, ожидающих выезда в Литву из России, выросла до 145 машин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Калининградской таможни. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T17:13

2023-11-26T17:13

2023-11-26T17:35

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россия

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КАЛИНИНГРАД, 26 ноя — РИА Новости. Очередь из фур, ожидающих выезда в Литву из России, выросла до 145 машин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Калининградской таможни."Сто двадцать грузовиков перед шлагбаумом, 25 на нейтральной полосе. Это участок дороги, который находится между пунктами пропуска. С 9 утра литовская сторона приняла всего 25 грузовых машин. Медленно работают. Три автомобиля в час примерно", — отметили в таможне.Накануне Федеральная таможенная служба сообщила, что на российско-литовском участке границы в Калининградской области образовалась очередь из 80 грузовых транспортных средств по причине замедленной работы литовских таможенников. При этом официальных разъяснений от Вильнюса не поступало.В пятницу власти Калининградской области призвали Литву к здравому смыслу и предупредили об экономических последствиях в случае закрытия единственного пункта пропуска "Кибартай" на границе с Россией. Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков, такие действия Вильнюса стали бы грубым нарушением транзитных обязательств.МАПП "Чернышевское" остался единственным доступным пунктом пропуска легкового и грузового транспорта через российско-литовскую границу. Остальные — всего их было четыре — прибалтийские соседи закрыли в прошлом году.

https://ria.ru/20231021/eksport-1904314016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

литва, калининградская область, россия, в мире