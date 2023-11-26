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ВСУ ночью выпустили 35 снарядов по Херсонской области - РИА Новости, 26.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:07 26.11.2023
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ВСУ ночью выпустили 35 снарядов по Херсонской области
ВСУ ночью выпустили 35 снарядов по Херсонской области - РИА Новости, 26.11.2023
ВСУ ночью выпустили 35 снарядов по Херсонской области
Украинские войска ночью выпустили по населенным пунктам Херсонской области 35 снарядов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T10:07
2023-11-26T10:07
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
новая каховка
каховка
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ГЕНИЧЕСК, 26 ноя - РИА Новости. Украинские войска ночью выпустили по населенным пунктам Херсонской области 35 снарядов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Подстепном, Обрывке, Алешках, Днепрянах и Крынках, выпустив по ним в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сообщил источник. В течение дня войска киевского режима выпустили по населенным пунктам региона более 50 снарядов из ствольной артиллерии.
https://ria.ru/20231126/kherson-1911904487.html
херсонская область
новая каховка
каховка
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вооруженные силы украины, херсонская область , новая каховка, каховка
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Новая Каховка, Каховка
ВСУ ночью выпустили 35 снарядов по Херсонской области

ВСУ ночью выпустили 35 снарядов по населенным пунктам Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 26 ноя - РИА Новости. Украинские войска ночью выпустили по населенным пунктам Херсонской области 35 снарядов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Подстепном, Обрывке, Алешках, Днепрянах и Крынках, выпустив по ним в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сообщил источник.
В течение дня войска киевского режима выпустили по населенным пунктам региона более 50 снарядов из ствольной артиллерии.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХерсонская областьНовая КаховкаКаховка
 
 
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