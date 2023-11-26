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ВСУ ночью выпустили 35 снарядов по Херсонской области

ВСУ ночью выпустили 35 снарядов по Херсонской области - РИА Новости, 26.11.2023

ВСУ ночью выпустили 35 снарядов по Херсонской области

Украинские войска ночью выпустили по населенным пунктам Херсонской области 35 снарядов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T10:07

2023-11-26T10:07

2023-11-26T10:07

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

новая каховка

каховка

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ГЕНИЧЕСК, 26 ноя - РИА Новости. Украинские войска ночью выпустили по населенным пунктам Херсонской области 35 снарядов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Подстепном, Обрывке, Алешках, Днепрянах и Крынках, выпустив по ним в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сообщил источник. В течение дня войска киевского режима выпустили по населенным пунктам региона более 50 снарядов из ствольной артиллерии.

https://ria.ru/20231126/kherson-1911904487.html

херсонская область

новая каховка

каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, херсонская область , новая каховка, каховка