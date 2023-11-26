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При обстреле ВСУ Макеевки пострадал мирный житель
При обстреле ВСУ Макеевки пострадал мирный житель - РИА Новости, 26.11.2023
При обстреле ВСУ Макеевки пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками города Макеевка в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T15:59
2023-11-26T15:59
2023-11-26T15:59
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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками города Макеевка в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее ведомство сообщало, что украинские войска в 03.10 мск воскресенья выпустили три ракеты из РСЗО по Макеевке. "Фиксация последствий обстрела Червоногвардейского района Макеевки... По состоянию на 15.30 имеются подтвержденные данные о ранении мужчины 1985 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечается, обстрел Макеевки вёлся с применением РСЗО HIMARS. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецк, СЦКК, Донецкая Народная Республика
При обстреле ВСУ Макеевки пострадал мирный житель
При обстреле украинскими войсками Макеевки пострадал мирный житель