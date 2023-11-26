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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 26.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:53 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/obstrel-1911916554.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 26.11.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 19 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T11:53
2023-11-26T11:53
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
украина
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 19 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженным формирований Украины - ред.) по направлению: 07.15 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 08.25 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Кроме того, представительство сообщило, что с 08.45 мск по 10.00 мск украинские войска выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку. В 11.05 мск украинские войска выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров по Макеевке. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231126/dnr-1911899457.html
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донецк, макеевка, украина, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Украина, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 19 снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 19 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженным формирований Украины - ред.) по направлению: 07.15 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 08.25 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства.
Кроме того, представительство сообщило, что с 08.45 мск по 10.00 мск украинские войска выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку.
В 11.05 мск украинские войска выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров по Макеевке.
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Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаУкраинаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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