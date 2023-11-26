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ХАМАС и Израиль провели второй обмен заложниками и заключенными - РИА Новости, 26.11.2023
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03:31 26.11.2023 (обновлено: 09:49 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/obmen-1911885091.html
ХАМАС и Израиль провели второй обмен заложниками и заключенными
ХАМАС и Израиль провели второй обмен заложниками и заключенными - РИА Новости, 26.11.2023
ХАМАС и Израиль провели второй обмен заложниками и заключенными
ХАМАС и Израиль в ночь на воскресенье провели второй обмен заложниками и заключенными. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T03:31
2023-11-26T09:49
израиль
катар
египет
хамас
красный крест
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
тель-авив
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. ХАМАС и Израиль в ночь на воскресенье провели второй обмен заложниками и заключенными.В субботу сделка находилась на грани срыва после того, как палестинское движение обвинило Тель-Авив в блокировании завоза гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа. Усилиями посредников кризис удалось преодолеть, и Катар объявил, что на свободу выйдут 13 заложников-израильтян, 39 палестинских заключенных, а также семь иностранцев, которых ХАМАС отпустит вне рамок сделки.Вскоре после полуночи по московскому времени боевое крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассама" заявило, что передало Красному Кресту 13 израильских заложников и семь иностранцев. Их отправили на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта.Примерно через час ЦАХАЛ сообщил, что бывшие заложники прибыли в еврейское государство: среди 13 израильтян оказались семь детей и подростков. Также из анклава доставили четырех граждан Таиланда. В ХАМАС заявили, что освободили жителей этой страны "в ответ на усилия президента Турции". Ясности в судьбе еще трех иностранцев пока нет.Вслед за этим стало известно, что и Израиль выпустил из тюрем вторую группу палестинских заключенных. Автобусы с ними около 2:30 прибыли в город Бейтуния на Западном берегу реки Иордан. Телеканал Al Jazeera вел прямую трансляцию их встречи в городе. На кадрах видны сотни людей, заполонивших улицы. Среди них, по данным канала, были родственники освобожденных.Информации о числе и составе второй группы освобожденных из израильских тюрем к этому моменту не появилось ни с одной, ни с другой стороны.Обмен заложниками и заключеннымиВ среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.Перемирие началось утром в пятницу. По условиям сделки, оно может продлиться максимум десять дней. В рамках соглашения в сектор Газа будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом.Кроме того, за это время в два этапа могут освободить до 100 израильских заложников в обмен на 300 палестинских заключенных. В первые четыре дня предполагается вернуть 50 пленных. ХАМАС уже освободило 13 заложников, среди которых женщины и дети. Израиль, в свою очередь, отпустил 39 палестинских заключенных, в их числе 24 женщины.Известно, что всего в руках ХАМАС более 200 пленных из Израиля.
https://ria.ru/20231124/sdelka-1911743192.html
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израиль, катар, египет, хамас, красный крест, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, тель-авив
Израиль, Катар, Египет, ХАМАС, Красный Крест, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Тель-Авив
ХАМАС и Израиль провели второй обмен заложниками и заключенными

ХАМАС и Израиль в воскресенье провели второй обмен заложниками и заключенными

© AP Photo / Fatima ShbairАвтомобиль Красного Креста с израильскими заложниками проезжает по переходу из сектора Газа в Египет
Автомобиль Красного Креста с израильскими заложниками проезжает по переходу из сектора Газа в Египет - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. ХАМАС и Израиль в ночь на воскресенье провели второй обмен заложниками и заключенными.
В субботу сделка находилась на грани срыва после того, как палестинское движение обвинило Тель-Авив в блокировании завоза гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа. Усилиями посредников кризис удалось преодолеть, и Катар объявил, что на свободу выйдут 13 заложников-израильтян, 39 палестинских заключенных, а также семь иностранцев, которых ХАМАС отпустит вне рамок сделки.
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Вскоре после полуночи по московскому времени боевое крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассама" заявило, что передало Красному Кресту 13 израильских заложников и семь иностранцев. Их отправили на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта.
Примерно через час ЦАХАЛ сообщил, что бывшие заложники прибыли в еврейское государство: среди 13 израильтян оказались семь детей и подростков. Также из анклава доставили четырех граждан Таиланда. В ХАМАС заявили, что освободили жителей этой страны "в ответ на усилия президента Турции". Ясности в судьбе еще трех иностранцев пока нет.
Вслед за этим стало известно, что и Израиль выпустил из тюрем вторую группу палестинских заключенных. Автобусы с ними около 2:30 прибыли в город Бейтуния на Западном берегу реки Иордан. Телеканал Al Jazeera вел прямую трансляцию их встречи в городе. На кадрах видны сотни людей, заполонивших улицы. Среди них, по данным канала, были родственники освобожденных.
Информации о числе и составе второй группы освобожденных из израильских тюрем к этому моменту не появилось ни с одной, ни с другой стороны.
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Обмен заложниками и заключенными

В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.
Перемирие началось утром в пятницу. По условиям сделки, оно может продлиться максимум десять дней. В рамках соглашения в сектор Газа будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом.
Кроме того, за это время в два этапа могут освободить до 100 израильских заложников в обмен на 300 палестинских заключенных. В первые четыре дня предполагается вернуть 50 пленных. ХАМАС уже освободило 13 заложников, среди которых женщины и дети. Израиль, в свою очередь, отпустил 39 палестинских заключенных, в их числе 24 женщины.
Известно, что всего в руках ХАМАС более 200 пленных из Израиля.
Митинг с требованием освобождения заложников из сектора Газа, которые находятся в плену у движения ХАМАС, в центре Тель-Авива. 25 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
В Тель-Авиве проходят митинги с требованием освободить заложников из Газы
Вчера, 00:26
 
ИзраильКатарЕгипетХАМАСКрасный КрестОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреТель-Авив
 
 
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