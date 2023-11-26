https://ria.ru/20231126/monitoring-1911995236.html

Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улиц из-за непогоды

Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улиц из-за непогоды - РИА Новости, 26.11.2023

Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улиц из-за непогоды

Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, сообщается в... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T23:16

2023-11-26T23:16

2023-11-26T23:16

общество

городское хозяйство москвы

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851752536_0:177:3327:2048_1920x0_80_0_0_2704a21df066202b72b40770c06ea8e7.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. В 23.00 проведем очередное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении. Отмечается, что в уборке города от снега будет задействовано максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворников. "Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах в непогоду, по возможности – перенести поездки на личном транспорте", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20231126/voditeli-1911934778.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, городское хозяйство москвы, москва