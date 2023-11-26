Рейтинг@Mail.ru
Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улиц из-за непогоды - РИА Новости, 26.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:16 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/monitoring-1911995236.html
Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улиц из-за непогоды
Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улиц из-за непогоды - РИА Новости, 26.11.2023
Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улиц из-за непогоды
Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, сообщается в... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T23:16
2023-11-26T23:16
общество
городское хозяйство москвы
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851752536_0:177:3327:2048_1920x0_80_0_0_2704a21df066202b72b40770c06ea8e7.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. В 23.00 проведем очередное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении. Отмечается, что в уборке города от снега будет задействовано максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворников. "Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах в непогоду, по возможности – перенести поездки на личном транспорте", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20231126/voditeli-1911934778.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851752536_486:0:3217:2048_1920x0_80_0_0_1d4ac19b7d7e631377f5c155fd78d689.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва

Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улиц из-за непогоды

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКоммунальная техника на улице Москвы
Коммунальная техника на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Коммунальная техника на улице Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. В 23.00 проведем очередное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в уборке города от снега будет задействовано максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворников.
«
"Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах в непогоду, по возможности – перенести поездки на личном транспорте", - добавили в сообщении.
Пробки в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
Дептранс дал совет московским водителям
Вчера, 14:46
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала