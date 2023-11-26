https://ria.ru/20231126/monitoring-1911995236.html
Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улиц из-за непогоды
Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улиц из-за непогоды - РИА Новости, 26.11.2023
Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улиц из-за непогоды
Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, сообщается в... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T23:16
2023-11-26T23:16
2023-11-26T23:16
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москва
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. В 23.00 проведем очередное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении. Отмечается, что в уборке города от снега будет задействовано максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворников. "Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах в непогоду, по возможности – перенести поездки на личном транспорте", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20231126/voditeli-1911934778.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва