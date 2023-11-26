https://ria.ru/20231126/miting-1911878359.html

В Тель-Авиве проходят митинги с требованием освободить заложников из Газы

В Тель-Авиве проходят митинги с требованием освободить заложников из Газы - РИА Новости, 26.11.2023

В Тель-Авиве проходят митинги с требованием освободить заложников из Газы

Десятки тысяч израильтян собрались в субботу вечером на митинг в центре Тель-Авива с требованием освобождения всех заложников из сектора Газа, которые уже 50... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T00:26

2023-11-26T00:26

2023-11-26T00:26

израиль

катар

тель-авив

хамас

красный крест

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноя - РИА Новости. Десятки тысяч израильтян собрались в субботу вечером на митинг в центре Тель-Авива с требованием освобождения всех заложников из сектора Газа, которые уже 50 дней находятся в плену у движения ХАМАС, сообщает корреспондент РИА Новости. По оценкам волонтерской организации "Форум семей похищенных и пропавших без вести", которая занимается информационным сопровождением и поддержкой родственников израильтян, похищенных 7 октября, на митинг пришли порядка 100 тысяч человек. Митинг проходил на площади перед городским музеем искусств через дорогу от комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. Близлежащие дороги были перекрыты для движения, на месте дежурила полиция и медики. В толпе было множество людей с фотографиями заложников, похищенных ХАМАС 7 октября в день атаки на южные поселения Израиля. Перед толпой митингующих выступали ораторы со словами поддержки в адрес семей похищенных, а музыканты исполняли песни, в которых прослеживались мольбы об освобождении всех заложников, число которых превышает 200 человек. Митинг проходил параллельно с интенсивными переговорами по освобождению второй группы израильских заложников, которых должны были отпустить сегодня из сектора Газа в рамках сделки о прекращении огня с ХАМАС. Известно, что вторая группа заложников, подлежащих освобождению, состоит из 13 израильтян и семи иностранных граждан. В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. В пятницу в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС. В рамках первого этапа властям Израиля была передана группа из 13 израильских заложников - женщин и детей. Израиль в свою очередь освободил 39 палестинских заключенных, среди которых 24 женщины. В субботу вечером военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников до тех пор, пока Израиль не выполнит условия соглашения о перемирии, в том числе касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа. После получения от Египта и Катара заверения Израиля о приверженности всем условиям заключенной ранее сделки ХАМАС согласилось продолжить выполнение соглашения об обмене пленными. Позднее стало известно, что ХАМАС передало 13 израильских заложников и семь иностранцев представителям Красного креста в рамках процедуры освобождения.

https://ria.ru/20231125/zaderzhanie-1911863060.html

https://ria.ru/20231112/zalozhnik-1908920988.html

https://ria.ru/20231124/protest-1911757021.html

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израиль, катар, тель-авив, хамас, красный крест, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире