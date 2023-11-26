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В США рассказали об условии для долгосрочного мира на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.11.2023
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17:58 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/mir-1911958388.html
В США рассказали об условии для долгосрочного мира на Ближнем Востоке
В США рассказали об условии для долгосрочного мира на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.11.2023
В США рассказали об условии для долгосрочного мира на Ближнем Востоке
Обязательным условием для долгосрочного мира на Ближнем Востоке является двугосударственное решение палестино-израильского конфликта, заявил советник президента РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T17:58
2023-11-26T17:58
в мире
израиль
россия
ближний восток
владимир путин
джо байден
джейк салливан
хамас
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Обязательным условием для долгосрочного мира на Ближнем Востоке является двугосударственное решение палестино-израильского конфликта, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. "Никто не является более сильным защитником двугосударственного решения, чем президент Джо Байден… это является обязательным условием для долгосрочного мира в регионе", - сообщил он в интервью телеканалу CBS. Салливан отметил, что по мнению Байдена израильтяне и палестинцы должны обладать "равными свободами" и глава Белого дома намерен "интенсивно работать в этом направлении уже сейчас, а не после конфликта". "Мы считаем, что это абсолютно (подходящий - ред.) момент для нас, чтобы работать со всеми в регионе - израильским правительством, палестинцами, арабскими странами, европейскими партнерами и другими, по направлению к двугосударственному решению", - подчеркнул чиновник. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14,8 тысячи человек, пострадали свыше 36 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАСмогут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231126/obmen-1911957881.html
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в мире, израиль, россия, ближний восток, владимир путин, джо байден, джейк салливан, хамас, оон
В мире, Израиль, Россия, Ближний Восток, Владимир Путин, Джо Байден, Джейк Салливан, ХАМАС, ООН
В США рассказали об условии для долгосрочного мира на Ближнем Востоке

Салливан: двугосударственное решение обязательно для мира на Ближнем Востоке

© AP Photo / Leo CorreaВид на обстрел сектора Газа из израильского города Сдерот
Вид на обстрел сектора Газа из израильского города Сдерот - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
Вид на обстрел сектора Газа из израильского города Сдерот
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Обязательным условием для долгосрочного мира на Ближнем Востоке является двугосударственное решение палестино-израильского конфликта, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«
"Никто не является более сильным защитником двугосударственного решения, чем президент Джо Байден… это является обязательным условием для долгосрочного мира в регионе", - сообщил он в интервью телеканалу CBS.
Салливан отметил, что по мнению Байдена израильтяне и палестинцы должны обладать "равными свободами" и глава Белого дома намерен "интенсивно работать в этом направлении уже сейчас, а не после конфликта".
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«
"Мы считаем, что это абсолютно (подходящий - ред.) момент для нас, чтобы работать со всеми в регионе - израильским правительством, палестинцами, арабскими странами, европейскими партнерами и другими, по направлению к двугосударственному решению", - подчеркнул чиновник.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14,8 тысячи человек, пострадали свыше 36 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАСмогут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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