https://ria.ru/20231126/metel-1911913926.html

Москву вечером накроет "черная метель"

Москву вечером накроет "черная метель" - РИА Новости, 26.11.2023

Москву вечером накроет "черная метель"

В воскресенье вечером в Москве поднимется "черная метель", порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, за сутки может выпасть до 26,5 миллиметра осадков,... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T11:21

2023-11-26T11:21

2023-11-26T14:50

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общество

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В воскресенье вечером в Москве поднимется "черная метель", порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, за сутки может выпасть до 26,5 миллиметра осадков, или 50% от месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик пояснил, что балканский циклон, набирающий силы в западной акватории Черного моря, за предстоящие сутки преодолеет расстояние в одну тысячу километров, в понедельник окажется уже над Брянской областью, неся с собой штормовую погоду."В результате в Москве вечером в воскресенье начнется снегопад, который в ночь на понедельник и в утренние часы экстремально усилится. Порывы будут достигать 17 метров в секунду, поднимется черная метель, а видимость время от времени будет ухудшаться до 100 метров и менее", — сказал синоптик.Он добавил, что за сутки в городе может выпасть до 26,5 миллиметра осадков, или 50% от месячной нормы. По словам синоптика, может быть побит рекорд дня по количеству выпавших осадков почти полувековой давности, который держится с 1977 года."При этом московские сугробы начнут расти — снежный покров с 15 сантиметров увеличится до 23 сантиметров, что более чем в три раза выше положенной нормы в конце ноября, соответствует показателям рождественских сугробов", — сказал Тишковец.Специалист добавил, что температура воздуха ночью в Москве составит от минус 3 до 5 градусов, по Московской области — минус 2-7 градусов по Цельсию. Днем в Москве около 0 градусов, в Подмосковье — от минус 3 градусов на севере до плюс 2 градусов на юге, из-за чего кратковременно может наступить оттепель, местами осадки перейдут в смешанную фазу.Кроме того, по словам Тишковца, атмосферное давление упадет до аномально низких значений — 724 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20231102/tury-1906725986.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, погода, общество