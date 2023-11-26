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Москву вечером накроет "черная метель" - РИА Новости, 26.11.2023
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11:21 26.11.2023 (обновлено: 14:50 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/metel-1911913926.html
Москву вечером накроет "черная метель"
Москву вечером накроет "черная метель" - РИА Новости, 26.11.2023
Москву вечером накроет "черная метель"
В воскресенье вечером в Москве поднимется "черная метель", порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, за сутки может выпасть до 26,5 миллиметра осадков,... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T11:21
2023-11-26T14:50
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В воскресенье вечером в Москве поднимется "черная метель", порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, за сутки может выпасть до 26,5 миллиметра осадков, или 50% от месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик пояснил, что балканский циклон, набирающий силы в западной акватории Черного моря, за предстоящие сутки преодолеет расстояние в одну тысячу километров, в понедельник окажется уже над Брянской областью, неся с собой штормовую погоду."В результате в Москве вечером в воскресенье начнется снегопад, который в ночь на понедельник и в утренние часы экстремально усилится. Порывы будут достигать 17 метров в секунду, поднимется черная метель, а видимость время от времени будет ухудшаться до 100 метров и менее", — сказал синоптик.Он добавил, что за сутки в городе может выпасть до 26,5 миллиметра осадков, или 50% от месячной нормы. По словам синоптика, может быть побит рекорд дня по количеству выпавших осадков почти полувековой давности, который держится с 1977 года."При этом московские сугробы начнут расти — снежный покров с 15 сантиметров увеличится до 23 сантиметров, что более чем в три раза выше положенной нормы в конце ноября, соответствует показателям рождественских сугробов", — сказал Тишковец.Специалист добавил, что температура воздуха ночью в Москве составит от минус 3 до 5 градусов, по Московской области — минус 2-7 градусов по Цельсию. Днем в Москве около 0 градусов, в Подмосковье — от минус 3 градусов на севере до плюс 2 градусов на юге, из-за чего кратковременно может наступить оттепель, местами осадки перейдут в смешанную фазу.Кроме того, по словам Тишковца, атмосферное давление упадет до аномально низких значений — 724 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20231102/tury-1906725986.html
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москва, погода, общество
Москва, Погода, Общество
Москву вечером накроет "черная метель"

Москву вечером накроет "черная метель" с ветром до 17 метров в секунду

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Снегопад в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В воскресенье вечером в Москве поднимется "черная метель", порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, за сутки может выпасть до 26,5 миллиметра осадков, или 50% от месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик пояснил, что балканский циклон, набирающий силы в западной акватории Черного моря, за предстоящие сутки преодолеет расстояние в одну тысячу километров, в понедельник окажется уже над Брянской областью, неся с собой штормовую погоду.
"В результате в Москве вечером в воскресенье начнется снегопад, который в ночь на понедельник и в утренние часы экстремально усилится. Порывы будут достигать 17 метров в секунду, поднимется черная метель, а видимость время от времени будет ухудшаться до 100 метров и менее", — сказал синоптик.
Он добавил, что за сутки в городе может выпасть до 26,5 миллиметра осадков, или 50% от месячной нормы. По словам синоптика, может быть побит рекорд дня по количеству выпавших осадков почти полувековой давности, который держится с 1977 года.
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"При этом московские сугробы начнут расти — снежный покров с 15 сантиметров увеличится до 23 сантиметров, что более чем в три раза выше положенной нормы в конце ноября, соответствует показателям рождественских сугробов", — сказал Тишковец.
Специалист добавил, что температура воздуха ночью в Москве составит от минус 3 до 5 градусов, по Московской области — минус 2-7 градусов по Цельсию. Днем в Москве около 0 градусов, в Подмосковье — от минус 3 градусов на севере до плюс 2 градусов на юге, из-за чего кратковременно может наступить оттепель, местами осадки перейдут в смешанную фазу.
Кроме того, по словам Тишковца, атмосферное давление упадет до аномально низких значений — 724 миллиметра ртутного столба.
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