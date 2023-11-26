https://ria.ru/20231126/metan-1911995812.html
В Якутии три человека погибли из-за выброса метана на руднике
В Якутии три человека погибли из-за выброса метана на руднике - РИА Новости, 26.11.2023
В Якутии три человека погибли из-за выброса метана на руднике
Три человека погибли и двое пострадали из-за выброса метана на руднике в городе Удачный в Якутии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T23:29
2023-11-26T23:29
2023-11-26T23:57
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 26 ноя — РИА Новости. Три человека погибли и двое пострадали из-за выброса метана на руднике в городе Удачный в Якутии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону."Спасатели МЧС России ликвидируют последствия выброса метана на руднике в городе Удачный. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали пять человек, три из которых, к сожалению, погибли", — рассказали в ведомстве.По данным ведомства, к месту вызова направлены 12 спасателей и две единицы техники. Проводится эвакуация.Рудник "Удачный" принадлежит алмазодобывающей компании "АЛРОСА".
https://ria.ru/20230922/metan-1898052409.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Якутии три человека погибли из-за выброса метана на руднике
В Якутии три человека погибли, двое пострадали из-за выброса метана на руднике