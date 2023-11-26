https://ria.ru/20231126/makeevka-1911892197.html

Украинские войска нанесли удар по Макеевке

Украинские войска нанесли удар по Макеевке - РИА Новости, 26.11.2023

Украинские войска нанесли удар по Макеевке

Украинские войска в 03.10 выпустили три ракеты из РСЗО по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T07:32

2023-11-26T07:32

2023-11-26T07:32

специальная военная операция на украине

макеевка

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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 03.10 выпустили три ракеты из РСЗО по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 03.10 - населенный пункт Макеевка: выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется, о последствиях также пока неизвестно. Кроме того, представительство сообщило, что в 03.00 по Киевскому району Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, в 03.15 по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров, и в 07.10 по Петровскому и Кировскому районам Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230901/obstrel-1893745435.html

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макеевка, донецк, горловка, сцкк, нато, в мире