https://ria.ru/20231126/litva-1911885576.html

Власти Литвы назвали главное условие краха Украины

Власти Литвы назвали главное условие краха Украины - РИА Новости, 26.11.2023

Власти Литвы назвали главное условие краха Украины

Украина перестанет существовать, если поддастся усталости от конфликта, с таким утверждением выступил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, его слова... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T03:58

2023-11-26T03:58

2023-11-26T10:05

в мире

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литва

сша

владимир зеленский

валерий залужный

евросоюз

габриэлюс ландсбергис

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украина перестанет существовать, если поддастся усталости от конфликта, с таким утверждением выступил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, его слова приводятся на сайте ведомства.По его словам, признаки этого становятся все более заметными в позиции Запада."Усталость от войны — это феномен обществ, живущих в мире. Если бы Украина поддалась усталости от войны, она перестала бы существовать", — заявил Ландсбергис на 29-м заседании Балтийского совета.Дипломат призвал Запад бороться с подобным явлением, так как тот обладает "достаточной структурной мощью", чтобы оказать Украине необходимую поддержку для "достижения победы".Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка президента Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Американская газета The Washington Post писала о растущем расколе в украинском обществе и упадке духа на фоне разгорающейся политической борьбы в верхних эшелонах власти и неудач на фронте. Также некоторые украинские и западные СМИ сообщали о вероятном конфликте Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.

https://ria.ru/20231124/peregovory-1911697304.html

https://ria.ru/20231121/ukraina-1910085238.html

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в мире, украина, литва, сша, владимир зеленский, валерий залужный, евросоюз, габриэлюс ландсбергис, вооруженные силы украины