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Власти Литвы назвали главное условие краха Украины - РИА Новости, 26.11.2023
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03:58 26.11.2023 (обновлено: 10:05 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/litva-1911885576.html
Власти Литвы назвали главное условие краха Украины
Власти Литвы назвали главное условие краха Украины - РИА Новости, 26.11.2023
Власти Литвы назвали главное условие краха Украины
Украина перестанет существовать, если поддастся усталости от конфликта, с таким утверждением выступил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, его слова... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T03:58
2023-11-26T10:05
в мире
украина
литва
сша
владимир зеленский
валерий залужный
евросоюз
габриэлюс ландсбергис
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украина перестанет существовать, если поддастся усталости от конфликта, с таким утверждением выступил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, его слова приводятся на сайте ведомства.По его словам, признаки этого становятся все более заметными в позиции Запада."Усталость от войны — это феномен обществ, живущих в мире. Если бы Украина поддалась усталости от войны, она перестала бы существовать", — заявил Ландсбергис на 29-м заседании Балтийского совета.Дипломат призвал Запад бороться с подобным явлением, так как тот обладает "достаточной структурной мощью", чтобы оказать Украине необходимую поддержку для "достижения победы".Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка президента Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Американская газета The Washington Post писала о растущем расколе в украинском обществе и упадке духа на фоне разгорающейся политической борьбы в верхних эшелонах власти и неудач на фронте. Также некоторые украинские и западные СМИ сообщали о вероятном конфликте Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.
https://ria.ru/20231124/peregovory-1911697304.html
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в мире, украина, литва, сша, владимир зеленский, валерий залужный, евросоюз, габриэлюс ландсбергис, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Литва, США, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Евросоюз, Габриэлюс Ландсбергис, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Власти Литвы назвали главное условие краха Украины

Ландсбергис: Украина прекратит существовать, если устанет от конфликта

© AP Photo / Felipe DanaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украина перестанет существовать, если поддастся усталости от конфликта, с таким утверждением выступил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, его слова приводятся на сайте ведомства.
По его словам, признаки этого становятся все более заметными в позиции Запада.
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"Усталость от войны — это феномен обществ, живущих в мире. Если бы Украина поддалась усталости от войны, она перестала бы существовать", — заявил Ландсбергис на 29-м заседании Балтийского совета.
Дипломат призвал Запад бороться с подобным явлением, так как тот обладает "достаточной структурной мощью", чтобы оказать Украине необходимую поддержку для "достижения победы".
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка президента Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Американская газета The Washington Post писала о растущем расколе в украинском обществе и упадке духа на фоне разгорающейся политической борьбы в верхних эшелонах власти и неудач на фронте. Также некоторые украинские и западные СМИ сообщали о вероятном конфликте Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛитваСШАВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйЕвросоюзГабриэлюс ЛандсбергисВооруженные силы Украины
 
 
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