https://ria.ru/20231126/kvartiry-1911994198.html

Хозяевам пострадавших от падения дрона квартир в Туле выплатят компенсацию

Хозяевам пострадавших от падения дрона квартир в Туле выплатят компенсацию - РИА Новости, 26.11.2023

Хозяевам пострадавших от падения дрона квартир в Туле выплатят компенсацию

Жителям Тулы, чьи квартиры пострадали от падения дрона в ночь на 26 ноября, выплатят по 150 тысяч рублей, еще 100 тысяч рублей предназначено за вред здоровью,... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T22:58

2023-11-26T22:58

2023-11-26T22:58

происшествия

тула

тульская область

алексей дюмин

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Жителям Тулы, чьи квартиры пострадали от падения дрона в ночь на 26 ноября, выплатят по 150 тысяч рублей, еще 100 тысяч рублей предназначено за вред здоровью, сообщила пресс-служба областного правительства. "По решению губернатора Алексея Дюмина жители квартир, пострадавших от атаки украинского БПЛА в ночь на 26 ноября, смогут получить финансовую помощь: 100 тысяч рублей за вред здоровью; 150 тысяч рублей за частичную утрату имущества", - говорится в сообщении. Сообщается, что во всех квартирах восстановят поврежденное остекление, а в наиболее пострадавших квартирах установят новые стеклопакеты и окажут помощь в ремонте помещений. Управляющая компания и администрация Тулы уже приступили к работам, подчеркивают власти. Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил, что в ночь на 26 ноября над территорией Тульской области была пресечена атака беспилотных летательных аппаратов. Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Серьезных повреждений нет, повреждено остекление трёх квартир. Легкое резанное ранение получил один из жильцов дома. Ему оказана медицинская помощь.

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происшествия, тула, тульская область, алексей дюмин