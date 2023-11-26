https://ria.ru/20231126/krym-1911924499.html

Глава крымских немцев напомнил Шольцу о победе России над нацизмом

Глава крымских немцев напомнил Шольцу о победе России над нацизмом - РИА Новости, 26.11.2023

Глава крымских немцев напомнил Шольцу о победе России над нацизмом

Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель напомнил канцлеру Германии Олафу Шольцу о победе Москвы над нацизмом: и сейчас так на Украине РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T13:16

2023-11-26T13:16

2023-11-26T13:16

в мире

россия

сша

германия

олаф шольц

юрий гемпель

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель напомнил канцлеру Германии Олафу Шольцу о победе Москвы над нацизмом: и сейчас так на Украине будет. Ранее Шольц заявил, что во время саммита G20 призвал РФ завершить спецоперацию на Украине и вывести войска. "Шольц – это позор немецкого народа, который втянув Германию, как и фашисты более 80 лет назад, в военное противостояние с Россией. Но мы хотим напомнить Шольцу исторические уроки, чтобы он, если позабыл, вспомнил, чем закончилась Великая Отечественная война. Россия тогда вышла победителем и сейчас также сломит неонацистское сопротивление на Украине", - сказал Гемпель РИА Новости. По его словам, Шольц своим антироссийским курсом и политикой преклонения перед интересами США действует во вред немецкому народу. "Шольцу сегодня надо не ультиматумы ставить России, а покаяться и заставить Зеленского капитулировать. Нормальное развитие Германии возможно только при условии дружбы с Россией", - подчеркнул Гемпель.

https://ria.ru/20231124/germaniya-1911678701.html

https://ria.ru/20231125/konflikt-1911804923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, германия, олаф шольц, юрий гемпель