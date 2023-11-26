https://ria.ru/20231126/krym-1911924499.html
Глава крымских немцев напомнил Шольцу о победе России над нацизмом
Глава крымских немцев напомнил Шольцу о победе России над нацизмом - РИА Новости, 26.11.2023
Глава крымских немцев напомнил Шольцу о победе России над нацизмом
Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель напомнил канцлеру Германии Олафу Шольцу о победе Москвы над нацизмом: и сейчас так на Украине РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T13:16
2023-11-26T13:16
2023-11-26T13:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель напомнил канцлеру Германии Олафу Шольцу о победе Москвы над нацизмом: и сейчас так на Украине будет. Ранее Шольц заявил, что во время саммита G20 призвал РФ завершить спецоперацию на Украине и вывести войска. "Шольц – это позор немецкого народа, который втянув Германию, как и фашисты более 80 лет назад, в военное противостояние с Россией. Но мы хотим напомнить Шольцу исторические уроки, чтобы он, если позабыл, вспомнил, чем закончилась Великая Отечественная война. Россия тогда вышла победителем и сейчас также сломит неонацистское сопротивление на Украине", - сказал Гемпель РИА Новости. По его словам, Шольц своим антироссийским курсом и политикой преклонения перед интересами США действует во вред немецкому народу. "Шольцу сегодня надо не ультиматумы ставить России, а покаяться и заставить Зеленского капитулировать. Нормальное развитие Германии возможно только при условии дружбы с Россией", - подчеркнул Гемпель.
https://ria.ru/20231124/germaniya-1911678701.html
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в мире, россия, сша, германия, олаф шольц, юрий гемпель
В мире, Россия, США, Германия, Олаф Шольц, Юрий Гемпель
Глава крымских немцев напомнил Шольцу о победе России над нацизмом
Глава крымских немцев: Шольцу надо покаяться и заставить Киев капитулировать
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель напомнил канцлеру Германии Олафу Шольцу о победе Москвы над нацизмом: и сейчас так на Украине будет.
Ранее Шольц заявил, что во время саммита G20 призвал РФ завершить спецоперацию на Украине и вывести войска.
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"Шольц – это позор немецкого народа, который втянув Германию, как и фашисты более 80 лет назад, в военное противостояние с Россией. Но мы хотим напомнить Шольцу исторические уроки, чтобы он, если позабыл, вспомнил, чем закончилась Великая Отечественная война. Россия тогда вышла победителем и сейчас также сломит неонацистское сопротивление на Украине", - сказал Гемпель РИА Новости.
По его словам, Шольц своим антироссийским курсом и политикой преклонения перед интересами США
действует во вред немецкому народу.
"Шольцу сегодня надо не ультиматумы ставить России, а покаяться и заставить Зеленского капитулировать. Нормальное развитие Германии
возможно только при условии дружбы с Россией", - подчеркнул Гемпель.
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